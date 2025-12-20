VIDEO: el impactante nocaut de Anthony Joshua y la grave lesión que le provocó al influencer Jake Paul

El británico Anthony Joshua, ex campeón mundial de los pesados, noqueó al influencer estadounidense Jake Paul, quien terminó con una doble fractura en la mandíbula.
En Miami, y con TV para todo el mundo por Netflix, Joshua, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se impuso gracias por nocaut en el sexto round de los 8 que estaban pactados después de una potente combinación y un tremendo derechazo en la mandíbula de Paul, quien segundos antes le había sacado la lengua.
Joshua reconoció "el mérito de Jake por intentarlo una y otra vez" y Paul, fiel a su estilo, compartió en sus redes sociales una frase: “Mandíbula rota. Corazón y huevos intactos. Hora de descansar, recuperarse y volver al peso crucero”.
Luego posteó una imagen de la radiografía de su mandíbula e indicó: “Doble rotura de mandíbula. Dame a Canelo en 10 días”.
Horas después, el youtuber que ganó más de 90 millones de dólares con esta pelea, informó: "Acabo de salir de la cirugía. Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante 7 días. Un saludo al increíble equipo del Hospital Universitario de Miami. Todos fueron muy amables y atentos".