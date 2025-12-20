VIDEO: el impactante nocaut de Anthony Joshua y la grave lesión que le provocó al influencer Jake Paul

En Miami, y con TV para todo el mundo por Netflix, Joshua, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se impuso gracias por nocaut en el sexto round de los 8 que estaban pactados después de una potente combinación y un tremendo derechazo en la mandíbula de Paul, quien segundos antes le había sacado la lengua.

paul 1

Joshua reconoció "el mérito de Jake por intentarlo una y otra vez" y Paul, fiel a su estilo, compartió en sus redes sociales una frase: “Mandíbula rota. Corazón y huevos intactos. Hora de descansar, recuperarse y volver al peso crucero”.