El termo más vendido en Mercado Libre: ¿cuánto sale y cómo es?

Cómo es el termo más vendido en Mercado Libre

Acero por dentro y por fuera. A diferencia de los termos convencionales, este modelo apuesta por el acero inoxidable tanto en su estructura exterior como en su interior. Esto no solo lo hace prácticamente indestructible ante caídas accidentales en una excursión, sino que garantiza una higiene superior y evita la transferencia de olores.

El desafío de las 24 horas. Uno de los puntos que más valoran los usuarios es la autonomía. Ya sea que busques un agua helada para sobrevivir a una jornada de calor o un café hirviendo para una noche de estudio, su tecnología de conservación promete mantener la temperatura hasta por un día completo.

Capacidad: 1 litro (el tamaño justo para compartir o para un consumo personal extendido).

Pico cebador. Su sistema de tapa con rosca permite un vertido controlado, evitando salpicaduras molestas.

Dato clave. El diseño no es casual. Su estética está inspirada en la belleza de la pampa, logrando un aspecto minimalista y ergonómico que se adapta tanto a un escritorio de oficina como a la mochila de un viajero.

Colores Termo más vendido en Mercado Libre Azul, negro, rosa y blanco: los 4 colores en los que viene el termo más vendido en Mercaddo Libre.

Termo Lumilagro Pampa: ¿el compañero ideal para tu próxima aventura?

Más allá de sus especificaciones técnicas, lo que destaca del termo Lumilagro Pampa es su ligereza. A pesar de su robustez, es un objeto fácil de transportar que no suma peso innecesario a tu equipaje. Además, cuenta con una garantía de fábrica de 90 días, lo que brinda esa tranquilidad extra al momento de elegir calidad nacional.

¿Cuánto sale el termo más vendido de Mercado Libre?

El Lumilagro Pampa, de Luminox es el termo más vendido de Mercado Libre y tiene un precio de $54.000 según figura en el sitio de compras on line. Viene en 4 colores: negro, azul, rosa y blanco.

Si se paga con tarjeta de crédito se puede acceder a seis cuotas de $12.645, con lo que el termo se eleva a un valor de $75.870.