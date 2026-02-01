El colchón más vendido de Mercado Libre es el modelo Sueño Dorado Box Plus. Es de una plaza (80 cm x 1,90 m) y propone una solución logística para el descanso, combinando un núcleo de espuma firme con un sistema de transporte compactado en caja. Su precio está rebajado 73% según figura en la publicación.
El colchón más vendido en Mercado Libre: viene en una caja y su precio está rebajado 73%
El colchón es de una plaza y utiliza el novedoso formato "Bed in box". La propuesta se afianza en el mercado con nuevas opciones de alta densidad
Además es un producto que busca equilibrar la firmeza tradicional de la espuma de alta densidad con la versatilidad de los nuevos formatos de distribución. De esta manera el formato "Bed in a Box" se afianza en el mercado local con nuevas opciones de alta densidad.
¿Cuánto vale el colchón más vendido en Mercado Libre?
El colchón más vendido de Mercado Libre está rebajado 73%. Su precio original es de $702.500, pero está en oferta a $184.299. Puede ser pagado en 12 cuotas de $24.712,96 (con lo que el precio final, en este caso llega a los $296.556
El colchón de Sueño Dorado, modelo Box Plus basa su desempeño en un sistema de capas. El núcleo está integrado por espuma de alta densidad, lo que garantiza un tacto muy firme, ideal para quienes requieren un soporte mayor en la columna. Para compensar esta rigidez, se incorpora una capa superior de espuma soft, diseñada para mejorar la recepción inicial del cuerpo.
Con respecto su terminación externa, el revestimiento utiliza textiles con algodón premium, una elección de material que apunta a mejorar la regulación térmica durante el descanso.
¿Qué es un colchón bed in box?
El colchón bed in box es un colchón que viene embalado en una caja. Se entrega compactado y esto reduce significativamente su volumen, lo que permite que sea transportado fácilmente en vehículos particulares o maniobrado en departamentos con accesos reducidos.
Con respecto a su conservación, el fabricante establece pautas estrictas para garantizar la durabilidad:
- Rotación. El diseño es "Non-Flip" (no necesita ser dado vuelta), pero se recomienda el giro de pies a cabeza de forma quincenal para asegurar un desgaste parejo de los materiales.
- Higiene. Se desaconseja el uso de líquidos. La limpieza debe realizarse con aspiradora o, en caso de manchas, mediante productos de limpieza en seco, realizando siempre una prueba previa en sectores no visibles del textil.
¿Cómo desembalar un colchón bed in box?
El proceso de "activación" de un colchón compactado es sencillo, pero requiere precisión para no dañar los materiales internos ni la cubierta textil. Aquí los pasos recomendados por los especialistas:
- Espacio de apertura: se recomienda ubicar la caja directamente en la habitación donde se utilizará. Una vez liberado, el colchón recupera su tamaño rápidamente y moverlo será más dificultoso.
- Herramientas de corte: al retirar el plástico protector, es fundamental evitar el uso de cuchillos de cocina o tijeras con punta afilada de forma profunda. Un corte accidental puede rasgar la tela de algodón premium o dañar la espuma soft superior.
- Tiempo de expansión: si bien el colchón recupera gran parte de su forma en los primeros minutos, los núcleos de alta densidad requieren un periodo de reposo de entre 12 y 24 horas para alcanzar su firmeza definitiva y permitir que las fibras del tejido se asienten.
- Ventilación inicial: debido al proceso de sellado al vacío, es normal que el producto desprenda un aroma característico a "nuevo". Se aconseja dejar el colchón sin sábanas durante las primeras horas en un ambiente ventilado para facilitar la eliminación de este olor residual.