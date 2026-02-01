El colchón más vendido en Mercado Libre: viene en una caja y su precio está rebajado 73%

El colchón de Sueño Dorado, modelo Box Plus basa su desempeño en un sistema de capas. El núcleo está integrado por espuma de alta densidad, lo que garantiza un tacto muy firme, ideal para quienes requieren un soporte mayor en la columna. Para compensar esta rigidez, se incorpora una capa superior de espuma soft, diseñada para mejorar la recepción inicial del cuerpo.

Con respecto su terminación externa, el revestimiento utiliza textiles con algodón premium, una elección de material que apunta a mejorar la regulación térmica durante el descanso.

¿Qué es un colchón bed in box?

El colchón bed in box es un colchón que viene embalado en una caja. Se entrega compactado y esto reduce significativamente su volumen, lo que permite que sea transportado fácilmente en vehículos particulares o maniobrado en departamentos con accesos reducidos.

Con respecto a su conservación, el fabricante establece pautas estrictas para garantizar la durabilidad:

Rotación. El diseño es "Non-Flip" (no necesita ser dado vuelta), pero se recomienda el giro de pies a cabeza de forma quincenal para asegurar un desgaste parejo de los materiales.

Higiene. Se desaconseja el uso de líquidos. La limpieza debe realizarse con aspiradora o, en caso de manchas, mediante productos de limpieza en seco, realizando siempre una prueba previa en sectores no visibles del textil.

¿Cómo desembalar un colchón bed in box?

El proceso de "activación" de un colchón compactado es sencillo, pero requiere precisión para no dañar los materiales internos ni la cubierta textil. Aquí los pasos recomendados por los especialistas:

