La bicicleta eléctrica más vendida en Mercado Libre: ¿cuánto vale?

Además, incorpora un acelerador impermeable que permite al usuario avanzar sin necesidad de pedalear, una opción que suma versatilidad en diferentes situaciones de tráfico.

Ofrece una velocidad máxima de 32 km/h y una autonomía de hasta 50 km por carga de la batería.

Su motor trasero de 250W se alimenta de una batería de 36V 10,4Ah, la cual requiere aproximadamente 6 horas para una carga completa y está diseñada para soportar hasta 500 ciclos de vida útil.

La bicicleta eléctrica más vendida en Mercado Libre

Especificaciones técnicas de la e-bike que venden en Mercado Libre

Cambios: sistema Shimano de 7 velocidades.

Frenos a disco.

Rodado: 20 pulgadas por 4 pulgadas.

Suspensión delantera.

Display: LCD para monitorear el viaje.

Peso total: 30 kg.

Capacidad de carga: 100 kg.

El fabricante la presenta como una alternativa para quienes buscan un transporte sustentable y eficiente, destacando la eliminación de gastos fijos como combustible y estacionamiento, así como una alternativa para evitar la congestión del tráfico urbano.

