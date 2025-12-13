El mercado de la movilidad sustentable y urbana en Argentina incorpora un nuevo jugador enfocado en la funcionalidad y la resistencia: las e-bike. En este sentido, la bicicleta eléctrica más vendida de Mercado Libre se destaca tanto para transporte como trabajos, por ejemplo servicios de delivery.
La bicicleta eléctrica más vendida en Mercado Libre: ¿cuánto vale?
El modelo de e-bike es una alternativa robusta y eficiente para el transporte diario y los servicios de delivery. Alta autonomía y diseño plegable
El modelo Rango Worker Plus está diseñado para responder a las "más altas exigencias" de la ciudad y laborales. La principal característica de esta bicicleta es la combinación de robustez y practicidad. Su cuadro plegable (de aleación con soldadura Tig) permite guardarla o transportarla en tres sencillos pasos, una característica clave para quienes combinan la bicicleta con el transporte público o disponen de espacios reducidos en su vivienda.
Características de la bicicleta eléctrica más vendida de Mercado Libre
La bicicleta está equipada con un sistema de asistencia al pedaleo (EPAC), que facilita el desplazamiento y extiende la autonomía.
Además, incorpora un acelerador impermeable que permite al usuario avanzar sin necesidad de pedalear, una opción que suma versatilidad en diferentes situaciones de tráfico.
Ofrece una velocidad máxima de 32 km/h y una autonomía de hasta 50 km por carga de la batería.
Su motor trasero de 250W se alimenta de una batería de 36V 10,4Ah, la cual requiere aproximadamente 6 horas para una carga completa y está diseñada para soportar hasta 500 ciclos de vida útil.
Especificaciones técnicas de la e-bike que venden en Mercado Libre
- Cambios: sistema Shimano de 7 velocidades.
- Frenos a disco.
- Rodado: 20 pulgadas por 4 pulgadas.
- Suspensión delantera.
- Display: LCD para monitorear el viaje.
- Peso total: 30 kg.
- Capacidad de carga: 100 kg.
El fabricante la presenta como una alternativa para quienes buscan un transporte sustentable y eficiente, destacando la eliminación de gastos fijos como combustible y estacionamiento, así como una alternativa para evitar la congestión del tráfico urbano.
