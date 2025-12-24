La bicicleta mountain más vendida de Mercado Libre: ¿cuánto vale?

Se trata de la bicicleta Venzo Renault Mtb 21 V Disco R-29 Color Negro (Edición 2025), un modelo que ha escalado hasta el primer puesto de ventas en el sitio de ventas online, consolidándose como una herramienta referente tanto para el transporte urbano como para el inicio en el cicloturismo.

La mountain bike más vendida en Mercado Libre

Características de la bicicleta más vendida en Mercado Libre

Cuadro de aluminio de 18 pulgadas. Este material permite mantener el peso total de la bicicleta en torno a los 14 kilos. Esta ligereza, sumada a su resistencia para soportar hasta 120 kg, la vuelve una opción eficiente para adultos que buscan durabilidad sin sacrificar agilidad en el pedaleo.

Rodado 29. Se trata de una elección nada casual, esta medida se ha convertido en el estándar de la industria para bicicletas todo terreno debido a su capacidad para superar obstáculos con mayor facilidad y mantener la inercia en trayectos largos, lo que reduce el esfuerzo del ciclista en comparación con rodados menores.

Componentes y seguridad en la bicicleta: Shimano

Componentes Shimano. A diferencia de otros modelos económicos, Venzo ha mantenido su alianza estratégica con la firma japonesa Shimano para su sistema de transmisión.

21 velocidades, operadas por cambios delanteros y traseros de la marca líder, lo que garantiza una transición fluida entre marchas, algo fundamental para afrontar pendientes o variar la velocidad en el tránsito citadino.

Frenos de disco mecánico en rueda delantera y trasera. Este sistema ofrece una respuesta de frenado superior a los tradicionales frenos V-brake, especialmente en condiciones de humedad o terrenos con barro.

Suspensión delantera que complementa la estabilidad absorbiendo los impactos de irregularidades en el terreno, mientras que las llantas de doble pared brindan una rigidez extra para evitar deformaciones ante impactos accidentales.

La bicicleta más vendida de Mercado Libre componentes Shimano

Un mercado orientado al "impacto positivo"

Más allá de las especificaciones técnicas, la Venzo 2025 destaca en las métricas de Mercado Libre por su etiqueta de "Impacto Positivo". Este reconocimiento no solo responde a su naturaleza como vehículo no motorizado que reduce la huella de carbono, sino también a la durabilidad de sus materiales, que prolongan la vida útil del producto frente a alternativas de menor calidad.