Cómo eliminar plagas del jardín usando cáscaras de pistacho: repelente casero efectivo

Para utilizarlas en el jardín, lo primero que tienes que hacer es lavarlas profundamente para eliminar cualquier residuo de sal. Sucede que el exceso de sodio puede dañar la salud de las plantas y el suelo.

Luego de dejarlas secar al sol, debes triturarlas para poder utilizarlas en el jardín. El siguiente paso será esparcir una generosa capa de cáscaras de pistacho trituradas alrededor de la base de las plantas vulnerables.

Si bien pocas personas lo saben, lo cierto es que puedes potenciar su efecto sumergiendo las cáscaras en aceites esenciales repelentes (como menta o árbol de té) antes de esparcirlas.

pistacho, cascaras Las cáscaras de pistacho pueden ser un excelente repelente natural.

Además de las babosas y los caracoles, puedes colocar cáscaras de pistacho sobre la superficie de la tierra de tu jardín para ahuyentar a los gatos que quieran invadir tu terreno.

Los daños provocados por babosas y caracoles en el jardín

Las babosas y caracoles son plagas voraces que dañan los jardines, especialmente en condiciones de alta humedad. Fáciles de identificar, los mismos son los que se enumeran a continuación: