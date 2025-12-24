Cómo ahuyentar a las avispas de tu casa usando un poco de cebolla: repelente casero y efectivo

Generalmente, las avispas aparecen en casa buscando comida (azúcares y proteínas), agua, o lugares protegidos y cálidos para construir sus nidos, especialmente durante los días de calor.

Regresando al repelente casero, tienes que saber que debes comenzar triturando una cebolla y media cabeza de ajo, para luego hervirla en 1 litro de agua fría.

avispas, plagas.jpg Las avispas detestan el aroma de la cebolla, por lo que se convierte en un repelente casero efectivo.

Para una mayor eficacia en este repelente, puedes añadir una cucharadita de bicarbonato a la mezcla de agua con cebolla para rociar aquellas áreas en donde detectas la presencia de avispas.

Otro método muy utilizado es el de picar la cebolla y colocarla suelta en las zonas de acceso de tu casa. Recuerda que el aroma intenso de esta verdura es repulsivo para las avispas.

Qué hacer si te pica una avispa en casa

Ante la picadura de una avispa en casa, mantén la calma, retírate a un lugar seguro y lava la zona con agua y jabón. Aplica frío local (hielo envuelto) durante 10-20 minutos para reducir la inflamación y el dolor.

A diferencia de las abejas, las avispas no suelen dejar aguijón, pero si lo hubiera, retíralo raspando con una tarjeta, no con pinzas. Se puede aplicar vinagre de manzana, ajo crudo, o aloe vera para reducir la inflamación.