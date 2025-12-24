Las multas por pirotecnia -prohibida en todos los departamentos de Mendoza- varían de acuerdo con cada comuna. Aún está vedada cuando el producto pirotécnico comercializado cuente con algún tipo de etiquetado o una supuesta habilitación que simule un permiso de venta, de acuerdo con lo que aclararon desde Defensa del Consumidor.
Por la pirotecnia prohibida las multas llegan hasta $20.000.000 en el Gran Mendoza
La prohibición rige en toda la provincia pero las sanciones varían según la comuna. El comercio online y la venta en domicilios complican los controles municipales
Los valores de las sanciones varían desde los $50.000, como en Godoy Cruz, hasta los $20.000.000 como en el caso de Las Heras.
De cuánto son las multas por vender pirotecnia en cada departamento del Gran Mendoza
El caso de Guaymallén
Las sanciones pecuniarias previstas en Guaymallén alcanzan hasta los $563.250 para cualquier tipo de venta de pirotecnia. La situación tiene una complejidad adicional, ya que la comercialización online se ha convertido en la modalidad más utilizada.
Frente a esto desde la comuna aseguraron que mantienen activas sus guardias de control para prevenir la venta y detectar todo tipo de actividad irregular. En paralelo, la comuna refuerza los operativos de fiscalización en distintos puntos del departamento.
La Municipalidad de Guaymallén mantiene habilitado un formulario digital de reclamos y denuncias, destinado a comerciantes, industriales y vecinos, con el objetivo de fortalecer la regulación y el control en el distrito, al que se puede acceder a través de este link.
A través de esta herramienta, se pueden reportar situaciones como la existencia de comercios pirotécnicos, irregularidades en el funcionamiento de locales o cualquier otra actividad que afecte el normal desarrollo del comercio local.
Para realizar la denuncia, los vecinos deben completar información detallada sobre lo que el usuario sabe del infractor que vende estos productos, una descripción precisa del hecho y su ubicación (calle, numeración, distrito y referencias del lugar), además del horario aproximado en el que fue detectado.
El formulario solicita también datos personales del denunciante -nombre, apellido, DNI y un medio de contacto- que permiten realizar el seguimiento del reclamo.
Desde el Municipio aclararon que el sistema es confidencial y que la información se utiliza exclusivamente para cargar la denuncia en la plataforma MuniDigital. Al registrar un teléfono o correo electrónico, el ciudadano recibe el número de reclamo y las novedades vinculadas con su trámite.
Para aquellos que prefieran realizar la denuncia telefónicamente, Guaymallén tiene habilitado el siguiente número: 2613822981.
¿Qué pasa en Maipú?
Las multas que aplica la Municipalidad de Maipú tienen un valor base que parte desde los $100.000, de acuerdo con lo que explicaron desde la comuna. En las últimas semanas confirmaron distintos operativos de decomiso ordenados por la Dirección de Fiscalización.
Uno de los puntos que destacaron desde la comuna, es que este año han registrado un incremento en las denuncias por ventas realizadas en domicilios particulares y a través de redes sociales. Ante esta situación, desde Fiscalización recordaron que el Municipio solo puede intervenir directamente cuando la comercialización se realiza en comercios.
Además, aclararon que en los casos de venta por redes sociales se está trabajando con la Policía para coordinar acciones. En cuanto a las denuncias por comercialización en domicilios particulares, desde Maipú informaron quedeben canalizarse a través del 911.
La pirotecnia en la Ciudad de Mendoza
Desde la comuna de Ciudad afirmaron que según el Código de Convivencia las multas oscilan entre $192.000 y $480.000. En las calles de la Capital se hizo habitúe la venta de pirotecnia en la calle. Sólo este lunes, en algunos tramos de la calle 9 de julio, secuestraron 60 kilos de pirotecnia.
"Según lo que valuaron los mismos inspectores la carga que se decomisó ronda los $3 millones" aportaron desde la comuna que comanda Ulpiano Suarez y sumaron que en las próximas horas continuarán con esas inspecciones.
Las Heras
En Las Heras, ante una denuncia, el departamento que trabaja en el caso es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que interviene junto a la Policía, ya que el decomiso de pirotecnia requiere un tratamiento especial por tratarse de material explosivo. Al respecto, aclararon que la comuna no puede realizar el decomiso de manera directa.
Cuando las denuncias corresponden a domicilios particulares, existe una limitación legal, según comentaron desde Las Heras: los empleados municipales no pueden ingresar a viviendas que no sean comercios sin una orden judicial de allanamiento emitida por el juez jurisdiccional. Sin esa orden, no es posible efectuar el decomiso.
Las multas se aplican según la cantidad de pirotecnia detectada y oscilan entre $57.000 y $20.000.000.
Las denuncias en Las Heras por venta de pirotecnia pueden realizarse al 412-9644 o vía WhatsApp al 261-555-9361.
Las multas en Luján y en Godoy Cruz
En Luján, las multas llegan hasta los $222.000 y en Godoy Cruz hasta $50.000.
¿Qué tipo de pirotecnia está prohibida?
En Mendoza, la prohibición abarca una amplia gama de artificios, incluyendo, pero no limitándose a:
- Artificios sonoros o de estruendo: petardos, morteros, bombas, cohetes.
- Artificios luminosos: bengalas, volcanes, fuentes con chispas o destellos.
- Artificios de humo: fuentes con efecto fumígeno.
- Artificios que combinan efectos: volcanes con efectos audibles o fumígenos.
- Artificios con características específicas: cañas voladoras grandes, tortas con tubos de gran diámetro, elementos con más de cierta cantidad de pólvora (ejemplo: 20 gramos o 30gramos).
La prohibición de la pirotecnia en Mendoza tiene por objetivo proteger la salud y la integridad de las personas, especialmente de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad, personas dentro del espectro autista y animales, quienes son los más afectados por los efectos del ruido y los riesgos asociados al uso de estos elementos.