Por la pirotecnia prohibida las multas llegan hasta $20.000.000 en el Gran Mendoza

Frente a esto desde la comuna aseguraron que mantienen activas sus guardias de control para prevenir la venta y detectar todo tipo de actividad irregular. En paralelo, la comuna refuerza los operativos de fiscalización en distintos puntos del departamento.

La Municipalidad de Guaymallén mantiene habilitado un formulario digital de reclamos y denuncias, destinado a comerciantes, industriales y vecinos, con el objetivo de fortalecer la regulación y el control en el distrito, al que se puede acceder a través de este link.

pirotecnia.jpg En Mendoza rige una prohibición total de la venta, el uso y la comercialización de todo tipo de pirotecnia.

A través de esta herramienta, se pueden reportar situaciones como la existencia de comercios pirotécnicos, irregularidades en el funcionamiento de locales o cualquier otra actividad que afecte el normal desarrollo del comercio local.

Para realizar la denuncia, los vecinos deben completar información detallada sobre lo que el usuario sabe del infractor que vende estos productos, una descripción precisa del hecho y su ubicación (calle, numeración, distrito y referencias del lugar), además del horario aproximado en el que fue detectado.

El formulario solicita también datos personales del denunciante -nombre, apellido, DNI y un medio de contacto- que permiten realizar el seguimiento del reclamo.

Desde el Municipio aclararon que el sistema es confidencial y que la información se utiliza exclusivamente para cargar la denuncia en la plataforma MuniDigital. Al registrar un teléfono o correo electrónico, el ciudadano recibe el número de reclamo y las novedades vinculadas con su trámite.

Para aquellos que prefieran realizar la denuncia telefónicamente, Guaymallén tiene habilitado el siguiente número: 2613822981.

¿Qué pasa en Maipú?

Las multas que aplica la Municipalidad de Maipú tienen un valor base que parte desde los $100.000, de acuerdo con lo que explicaron desde la comuna. En las últimas semanas confirmaron distintos operativos de decomiso ordenados por la Dirección de Fiscalización.

pirotecnia 3.jpg Multas en todos los departamentos de Mendoza por la pirotecnia. Foto: Pixabay/meineresterampe.

Uno de los puntos que destacaron desde la comuna, es que este año han registrado un incremento en las denuncias por ventas realizadas en domicilios particulares y a través de redes sociales. Ante esta situación, desde Fiscalización recordaron que el Municipio solo puede intervenir directamente cuando la comercialización se realiza en comercios.

Además, aclararon que en los casos de venta por redes sociales se está trabajando con la Policía para coordinar acciones. En cuanto a las denuncias por comercialización en domicilios particulares, desde Maipú informaron quedeben canalizarse a través del 911.

La pirotecnia en la Ciudad de Mendoza

Desde la comuna de Ciudad afirmaron que según el Código de Convivencia las multas oscilan entre $192.000 y $480.000. En las calles de la Capital se hizo habitúe la venta de pirotecnia en la calle. Sólo este lunes, en algunos tramos de la calle 9 de julio, secuestraron 60 kilos de pirotecnia.

"Según lo que valuaron los mismos inspectores la carga que se decomisó ronda los $3 millones" aportaron desde la comuna que comanda Ulpiano Suarez y sumaron que en las próximas horas continuarán con esas inspecciones.

Las Heras

En Las Heras, ante una denuncia, el departamento que trabaja en el caso es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que interviene junto a la Policía, ya que el decomiso de pirotecnia requiere un tratamiento especial por tratarse de material explosivo. Al respecto, aclararon que la comuna no puede realizar el decomiso de manera directa.

Cuando las denuncias corresponden a domicilios particulares, existe una limitación legal, según comentaron desde Las Heras: los empleados municipales no pueden ingresar a viviendas que no sean comercios sin una orden judicial de allanamiento emitida por el juez jurisdiccional. Sin esa orden, no es posible efectuar el decomiso.

Pirotecnia2.jpg Pirotecnia decomisada y destruida. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Las multas se aplican según la cantidad de pirotecnia detectada y oscilan entre $57.000 y $20.000.000.

Las denuncias en Las Heras por venta de pirotecnia pueden realizarse al 412-9644 o vía WhatsApp al 261-555-9361.

Las multas en Luján y en Godoy Cruz

En Luján, las multas llegan hasta los $222.000 y en Godoy Cruz hasta $50.000.

¿Qué tipo de pirotecnia está prohibida?

En Mendoza, la prohibición abarca una amplia gama de artificios, incluyendo, pero no limitándose a:

Artificios sonoros o de estruendo: petardos, morteros, bombas, cohetes.

petardos, morteros, bombas, cohetes. Artificios luminosos: bengalas, volcanes, fuentes con chispas o destellos.

bengalas, volcanes, fuentes con chispas o destellos. Artificios de humo: fuentes con efecto fumígeno.

fuentes con efecto fumígeno. Artificios que combinan efectos: volcanes con efectos audibles o fumígenos.

volcanes con efectos audibles o fumígenos. Artificios con características específicas: cañas voladoras grandes, tortas con tubos de gran diámetro, elementos con más de cierta cantidad de pólvora (ejemplo: 20 gramos o 30gramos).

La prohibición de la pirotecnia en Mendoza tiene por objetivo proteger la salud y la integridad de las personas, especialmente de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad, personas dentro del espectro autista y animales, quienes son los más afectados por los efectos del ruido y los riesgos asociados al uso de estos elementos.