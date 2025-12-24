Con un par de maples de huevo y una botella, crea un hermoso jarrón para decorar tu casa

Una vez que los trozos de cartón del maple estén bien mojados y adquieran una consistencia pastosa, añade abundante plasticola blanca, ya que la idea es crear una especie de pasta que puedas moldear con las manos.

A continuación, toma la pasta de maple de huevo y comienza a cubrir una botella de plástico (te aconsejamos cortar la punta unos 3 centímetros para que luego puedas colocar dentro flores). Ten mucho cuidado con la base, ya que la misma debe quedar prolija para que luego el jarrón quede parado. Recubre bien todos los costados de la botella y espera a que se seque.

Una vez que el cartón esté seco, podrás comenzar a pintar con pintura acrílica. Puedes pintarlo de un color sólido o hacer algún diseño especial ayudándote con los pinceles. Otra opción es pegar una servilleta para decoupage sobre el jarrón y luego darle una mano de barniz para que quede brillante y protegido.

Lo importante es que aprendas a reciclar aquellos objetos que siempre terminan en la basura, y con los cuales puedes hacer hermosas manualidades para decorar tu hogar.