Árbol limonero: por qué recomiendan colgar corchos de vino en sus ramas y para qué sirve

A menudo, este truco casero se confunde con el de los CDs para espantar algunas aves, aunque lo cierto es que no está para nada relacionado.

Al colocar los corchos sobre las ramas del limonero, su textura y olor pueden disuadir a caracoles, babosas y hormigas, evitando que suban por el tronco y dañen hojas o frutos.

Algunos jardineros los utilizan como barrera física para proteger brotes frágiles de salpicaduras de tierra durante el riego o lluvia, pero la verdad es que tiene mayor efectividad en el sustrato.

hojas, limonero.jpg Con este sencillo truco, puedes alejar a las plagas del árbol limonero.

Los corchos enterrados cerca de las raíces (o troceados en la tierra) ayudan a airear la tierra, evitando la compactación y facilitando la oxigenación. Debido a la porosidad del material, los corchos ayudan a mantener un equilibrio de humedad en el suelo alrededor del árbol. ¿Conocías este truco?

Cuáles son las plagas que pueden atacar al árbol limonero

Las plagas más comunes que atacan al limonero incluyen cochinillas, pulgones, minador de hojas, ácaros (araña roja/amarilla) y mosca blanca. Estos insectos succionan savia, debilitando el árbol, provocando amarilleamiento de hojas, deformaciones y la aparición de negrilla.

Ya lo sabes, si quieres evitar este tipo de problemas en el árbol limonero, será mejor que cuelgues algunos corchos viejos en sus ramas. En el caso de que no funcione, no quedará de otra que recurrir a lo tradicional.