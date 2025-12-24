Navidad con calor y alerta por posibles tormentas aisladas en Mendoza

La jornada de este miércoles se presentó con nubosidad variable, ambiente caluroso y una máxima que rondó los 30ºC a 33ºC, según el servicio consultado. Sin embargo, el dato que hizo la diferencia fue la chance de tormentas aisladas, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Pronóstico 24 de diciembre El pronóstico de Contingencias Climáticas de la provincia anticipa la posibilidad de que llueva durante Nochebuena.

Qué dijo el pronóstico meteorológico de Nochebuena

El pronóstico elaborado en Mendoza es el único que anticipó tormentas aisladas, acompañadas por un leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Se trata de fenómenos puntuales, de corta duración y distribución irregular, por lo que no afectarían de manera generalizada a toda la provincia.