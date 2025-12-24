Navidad con calor y alerta por posibles tormentas aisladas en Mendoza

La Navidad se presenta en Mendoza con calor y condiciones típicas de verano, pero con una advertencia que no todos los pronósticos coinciden en remarcar. Mientras dos de las principales fuentes meteorológicas nacionales y privadas -Servicio Meteorológico Nacional y Meteored- descartan lluvias, el organismo provincial -la Dirección de Contingencias Climáticas- mantenían la posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche de Nochebuena.
La jornada de este miércoles se presentó con nubosidad variable, ambiente caluroso y una máxima que rondó los 30ºC a 33ºC, según el servicio consultado. Sin embargo, el dato que hizo la diferencia fue la chance de tormentas aisladas, especialmente en horas de la tarde y la noche.
Qué dijo el pronóstico meteorológico de Nochebuena
El pronóstico elaborado en Mendoza es el único que anticipó tormentas aisladas, acompañadas por un leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Se trata de fenómenos puntuales, de corta duración y distribución irregular, por lo que no afectarían de manera generalizada a toda la provincia.
En cambio, tanto el Servicio Meteorológico Nacional como el portal Meteored coincidieron en que el 24 de diciembre transcurriría sin lluvias, con nubosidad parcial y viento leve a moderado.
Cómo estará el tiempo en Navidad
Para el jueves 25 de diciembre, las tres fuentes consultadas coinciden en un panorama más estable. Se espera una jornada muy calurosa, con cielo algo nublado y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y 36 grados, con mínimas cercanas a los 19 o 20.
El viento será moderado, predominantemente del noreste, y no se prevén cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. Así, más allá de la incertidumbre puntual de Nochebuena, la Navidad se perfila como un día típicamente veraniego en Mendoza, con calor intenso y tiempo estable.