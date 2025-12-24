3 rituales de Navidad con velas para atraer deseos y abundancia este 25 de diciembre

La Navidad es una época simbólica para cerrar ciclos, agradecer lo vivido y proyectar deseos para el año que comienza. Más allá de la celebración tradicional, muchas personas buscan rituales que les permita enfocar su energía en sus metas personales, familiares y espirituales. Las velas, por su luz y simbolismo, son ideales para canalizar pensamientos positivos, atraer buena energía y manifestar.
Encender una vela puede ser más que un gesto decorativo: en diversas culturas y prácticas espirituales, como el Feng Shui, este elemento representa la claridad, transformación y renovación. Según el color elegido para el ritual, cada vela puede ayudar a dirigir la intención hacia objetivos específicos como la paz, la prosperidad, el amor o la salud, que muchas personas desean potenciar en Navidad.
Ritual de Navidad: significado de las velas y cómo prepararlas
Las velas no solo sirven para iluminar las noches festivas, sino que también forman parte de tradiciones y rituales que buscan atraer deseos positivos. En general:
- Velas blancas: simbolizan paz, limpieza espiritual y claridad.
- Velas doradas o amarillas: se asocian con prosperidad, abundancia y bienestar material.
- Velas rojas: están vinculadas con el amor, la pasión y la energía vital.
- Velas verdes: representan salud, esperanza y renovación.
Antes de comenzar un ritual, es aconsejable encontrar un lugar tranquilo, encender la vela con fósforos (no con encendedor) para potenciar la intención y, al apagarla, hacerlo sin soplar para no dispersar la energía positiva.
Ritual de las 12 velas: un deseo por mes
Este ritual es ideal para quienes quieren proyectar sus sueños a lo largo del año entrante. Consiste en encender 12 velas, una por cada mes del próximo año, y asignar a cada una un objetivo o deseo específico.
Puedes elegir colores según lo que busques (por ejemplo, dorado para metas económicas o blanco para paz interior). Mientras se enciende cada vela, expresa mentalmente tu intención para ese mes.
Ritual de agradecimiento familiar
Antes de la cena navideña, coloca cinco velas de diferentes colores sobre la mesa (roja, verde, amarilla, celeste y una blanca en el centro) y compartan en familia un momento de agradecimiento por las bendiciones del año.
Este acto no solo fortalece los lazos afectivos, sino que también cultiva la gratitud, una energía que muchas tradiciones consideran esencial para atraer abundancia y bienestar.
Ritual en familia para nuevos comienzos
Otro ritual simbólico consiste en encender tres velas blancas en un espacio común de la casa. Tomados de la mano, cada integrante de la familia expresa sus deseos para el año nuevo.
Luego se coloca un vaso con agua y, como símbolo de gratitud y renovación, se vierte en la tierra. Esta práctica busca transformar los pensamientos en acciones y fortalecer la intención de cumplir deseos.