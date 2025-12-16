Por qué los pinitos de Navidad deben llevar un lazo rojo en sus ramas y por qué es tan importante

Los pinitos de Navidad son una tradición muy arraigada en todo el mundo. Incluso, el armarlos es un ritual que muchas personas o familias disfrutan muchísimo y en los que suele haber discusiones sobre los adornos a usar y los lugares en donde colocarlos.
Además de las clásicas bolitas de Navidad, hay un objeto que sí o sí debe estar en todo pinito de Navidad. Se trata de los lazos rojos. ¿Qué significado tiene este lazo rojo? Uno muy importante y que tiene que ver con el futuro de las personas que celebran esta fiesta.
Por qué los pinitos de Navidad deben llevar un lazo rojo en sus ramas
Los pinitos de Navidad son algo muy clásico de las fiestas. Se suelen armar los 8 de diciembre y desarmar el 6 de enero, para permanecer olvidados el resto del año. Pero ese mes que ven la luz son los protagonistas de cada hogar.
Por eso mismo es que todas las personas buscar adornar su pinito de Navidad de la mejor manera posible, con adornos de colores o en un solo tono, para darle mayor uniformidad al decorado.
Sin embargo, hay un adorno que no puede faltar y ese es el lazo rojo. Si bien, muchas personas lo han adoptado como algo característico de la Navidad, otros aún no lo hacen y hay una razón para que lo hagan.
Según la tradición, el lazo rojo no es un adorno cualquiera, ya que colocado en el pinito de Navidad, se encarga de atraer la buena suerte, la energía positiva, el bienestar económico y la pasión.
Pero el adorno de un lazo rojo en el pinito de Navidad también va más allá y simboliza la protección del hogar y de sus ocupantes, como así también el equilibrio emocional de cada integrante de la familia.