Adiós al clásico pinito de plástico: esta planta es la nueva tendencia ecológica para reemplazar al árbol de Navidad

El 8 de diciembre es el día en el cual debemos armar el tradicional pinito navideño. En cualquier hogar, este adorno está hecho de plástico, por lo que hoy te recomendará una opción ecológica y sustentable. Se trata de una planta que puede reemplazar a la perfección al clásico árbol de Navidad. Además, es una especie elegante y de pocos cuidados de jardinería.
Otra ventaja que tiene el uso de una planta natural en lugar de un adorno artificial para la Navidad radica en la reducción de residuos plásticos, contribuyendo a la disminución del impacto ambiental. También habrá una mayor conexión con la naturaleza, promoviendo un entorno saludable y ecológico.
La planta que llega para reemplazar al tradicional árbol de Navidad
En este sentido, la planta ideal para sustituir al clásico árbol de Navidad es el Ficus benjamina, una especie perfecta para espacios interiores, destacándose por un follaje denso en donde podemos colgar las luces LED y también guirnaldas.
El Ficus benjamina es una planta que no exige muchos cuidados de jardinería. Uno de los puntos donde debemos prestar atención es en el riego. Este ejemplar necesita una hidratación frecuente debido a su alta transpiración, de acuerdo a lo que afirma el sitio especializado Ecología Verde.
En relación a esto, los profesionales señalan que el sustrato de esta planta se seca velozmente, algo que luego genera la caída de las hojas. Por lo tanto, tendremos que regar la planta con frecuencia, garantizando que la tierra esté siempre húmeda, pero evitando que las raíces se encharquen.
Por otro lado, si queremos promover el follaje del Ficus benjamina, es recomendable nutrir el ejemplar con un potente abono casero rico en nitrógeno. Lo único que debemos considerar es no abonar en exceso para evitar quemar las raíces.
Finalmente, la iluminación será clave en el crecimiento de esta planta que llega para reemplazar al clásico árbol de Navidad. El Ficus benjamina requiere abundante luz, por lo que tendremos que colocar la maceta detrás de una ventana donde reciba el impacto de los rayos de sol filtrados a través de una cortina.