Adiós al clásico pinito de plástico: esta planta es la nueva tendencia ecológica para reemplazar al árbol de Navidad

El Ficus benjamina es una planta que no exige muchos cuidados de jardinería. Uno de los puntos donde debemos prestar atención es en el riego. Este ejemplar necesita una hidratación frecuente debido a su alta transpiración, de acuerdo a lo que afirma el sitio especializado Ecología Verde.

Ficus benjamina navidad El Ficus benjamina es una de las plantas que puede reemplazar al árbol de Navidad.

En relación a esto, los profesionales señalan que el sustrato de esta planta se seca velozmente, algo que luego genera la caída de las hojas. Por lo tanto, tendremos que regar la planta con frecuencia, garantizando que la tierra esté siempre húmeda, pero evitando que las raíces se encharquen.

Por otro lado, si queremos promover el follaje del Ficus benjamina, es recomendable nutrir el ejemplar con un potente abono casero rico en nitrógeno. Lo único que debemos considerar es no abonar en exceso para evitar quemar las raíces.

ficus benjamina planta navidad Esta planta llega para destronar al clásico árbol de Navidad.

Finalmente, la iluminación será clave en el crecimiento de esta planta que llega para reemplazar al clásico árbol de Navidad. El Ficus benjamina requiere abundante luz, por lo que tendremos que colocar la maceta detrás de una ventana donde reciba el impacto de los rayos de sol filtrados a través de una cortina.