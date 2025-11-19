Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en un maravilloso adorno para Navidad

En pocas semanas tendremos que comenzar con la decoración de Navidad, por lo que es el momento perfecto para crear distintos adornos y qué mejor que hacerlo con material reciclado. En este caso, te diré cómo usar tubos de papel higiénico para crear un maravilloso y elegante cascanueces.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en un cascanueces para Navidad
Los tubos o rollos de papel higiénico son elementos que generalmente terminan en la basura. Sin embargo, con las ideas adecuadas, podremos reciclarlos y reconvertirlos en adornos que aportarán a la decoración de Navidad.
En esta ocasión, guiándonos por el tutorial brindado por el canal de YouTube ‘Creaciones y reciclaje’, podremos diseñar un cascanueces para colocar en el árbol de Navidad o en cualquier otro rincón de la sala.
Materiales
- Rollos de papel higiénico para el cuerpo, la cabeza y los brazos.
- Silicona caliente para unir las piezas y fijar las decoraciones.
- Cartulina roja, blanca, negra, dorada y beige.
- Marcador negro para dibujar los ojos.
Procedimiento
- El primer paso consistirá en el montaje del cuerpo. Para ello tendremos que unir dos tubos de papel higiénico con silicona caliente para formar el tronco del cascanueces.
- Para los brazos, utilizar medio rollo de papel higiénico en cada lado. Estos se enrollan y recortan al largo deseado y se pegan al cuerpo. Las manos se cortan separadamente en la cartulina beige.
- Luego cubrir las partes del cuerpo y los brazos con la cartulina en roja y negra.
- Añadir pequeños trozos de cartulina dorada para crear los detalles característicos de los uniformes de los cascanueces.
- Para el sombrero, utilizar la cartulina negra y cortarla según la forma deseada.
- Por otro lado, hacer los pequeños detalles a libre elección. Por ejemplo, la barba y el bigote los debemos hacer en la cartulina blanca. Luego la nariz en cartulina beige y los ojos en cartulina blanca para luego delinearlos con un marcador negro.
- Pegar todos los elementos faciales con silicona caliente.
- Si vas a colgar el cascanueces en el árbol de Navidad, podrás colocarle una cinta o lazo en la parte superior.
Como ves, de una forma simple y sencilla lograremos crear un cascanueces con pocos materiales y reciclando tubos de papel higiénico.