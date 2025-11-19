Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en un maravilloso adorno para Navidad

Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en un cascanueces para Navidad

Los tubos o rollos de papel higiénico son elementos que generalmente terminan en la basura. Sin embargo, con las ideas adecuadas, podremos reciclarlos y reconvertirlos en adornos que aportarán a la decoración de Navidad.

tubo de papel higienico Aprendé a reciclar los tubos de papel higiénico.

En esta ocasión, guiándonos por el tutorial brindado por el canal de YouTube ‘Creaciones y reciclaje’, podremos diseñar un cascanueces para colocar en el árbol de Navidad o en cualquier otro rincón de la sala.