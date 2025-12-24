Cómo preparar Helado de mantecol casero: la receta fácil y riquísima con 5 ingredientes

El helado de mantecol es una de esas recetas que despiertan recuerdos y se convierten en un infaltable de Navidad. Cremoso, intenso y con ese sabor inconfundible a la golosina, este postre casero es ideal para cerrar una cena festiva con mucha frescura en el paladar.
Para elaborarlo, no se requiere el uso de una máquina heladora y lleva pocos ingredientes, lo que lo vuelve perfecto incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina. Además, el helado de mantecol es una excelente alternativa a los postres tradicionales y suma un toque original a la mesa navideña.
Dentro de las recetas dulces más elegidas para las fiestas, el helado de mantecol se destaca por su originalidad, su facilidad y sabor irresistible. Puede prepararse con anticipación y conservarse en el freezer hasta el momento de servir, algo clave en estos días de Navidad, cuando el tiempo escasea.
Receta del helado de mantecol casero
Ingredientes para hacer medio kilo de helado:
- 200 g de crema de leche
- 220 g de leche condensada
- 2 cdas. de mantequilla de maní
- 50 g de mantecol clásico
- 2 cdas. de leche en polvo
Cómo preparar la receta del helado de mantecol: paso a paso
- Primero, en un bol, coloca la crema de leche, la leche condensada, la manteca de maní y la leche en polvo. Además, agrega el mantecol en trocitos.
- A continuación, revuelve bien e integra los ingredientes. Llena los moldes de helado o un pote de telgopor y congela por mínimo 5 horas.
- Al mometo de disfrutar, sirve el helado de mantecol en bochas y decora con más mantecol.
El helado de mantecol es una receta cremosa, con el mismo gusto intenso de esta golosina, pero con mucha frescura. Sin dudas, es el postre ideal para disfrutar en la sobremesa de Navidad.