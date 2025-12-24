Pollo relleno con tzatziki: la receta fácil y fresca del plato principal perfecto para las fiestas

¡Es una comida que no puede faltar en tu mesa de Navidad o Año Nuevo 2025! El pollo relleno es un clásico que atraviesa generaciones y se mantiene vigente entre las recetas infaltables de las fiestas.
En esta versión, te proponemos una forma fácil y práctica de prepararlo, ideal para organizarte con anticipación, ya que puede freezarse sin problemas. Para acompañar el pollo relleno, una salsa fresca de inspiración griega a base de yogur, que realza los sabores y equilibra el plato.
Viste tu mesa navideña, pon la sidra a enfriar y deja que este pollo relleno se convierta en el protagonista de una de las recetas más celebradas de las fiestas.
Recetas de Un bocado: del Pollo relleno con tzatziki
Ingredientes:
- 1 suprema de pollo
- 3 rodajas de ananá
- 100 g de jamón cocido
- 100 g de queso barra
- Aji molido
- Orégano
- 2 tomates perita
- ½ pepino
- 1 cda. de aceite de oliva
- 200 g de yogur natural o griego
- ½ pepino rallado sin semillas
- 1 cda. de jugo de limón
- 1 cda. de aceite de oliva
- 1 diente de ajo rallado (o ½ si no quieres que pique mucho)
- Sal
- Menta fresca
Cómo preparar la receta del Pollo relleno con tzatziki: paso a paso
- Comenzamos esta receta cortando el ananá en trozos pequeños. Luego cortamos la suprema de pollo en bifes no muy finos y colocamos sobre papel film donde salpimentamos y condimentamos con ají molido y orégano.
- Arrancamos con el relleno: fetas de jamón cocido, fetas de queso, y el ananá picado, todo bien al centro. Cerramos el pollo haciendo rollitos y ayudándonos con el papel film para que quede bien apretado y cerrado con dos nudos a los extremos de nuestro rol de pollo.
- En una olla con agua hirviendo, cocinamos nuestros rollos de pollo por unos 20 minutos. Como les comentamos, estos rollitos podemos tenerlos preparados de antemano y freezados para así cocinarlos a último momento.
- La “tzatziki” es difícil de escribir y pronunciar, pero súper fácil de hacer. Comenzamos rallando medio pepino, sin las semillas y con poca cáscara verde. Importante agregarle sal al pepino rallado para que suelte agua y amargor, luego de unos minutos lo escurrimos bien y mezclamos con el yogur, condimentamos con jugo de limón, ajo rallado, y salpimentamos. Queda muy rico también si le sumamos menta picada o eneldo.
- Pasados los 20 minutos del pollo, dejamos enfriar y cortamos en rodajas, servimos con la salsa griega y acompañamos con rodajas de pepino y tomate, una ensalada fácil, fresca y con colores bien navideños. Podemos comer el pollo caliente o frío, por lo que es ideal para dejar servido en bandeja desde temprano.