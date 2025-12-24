Inicio Recetas Pollo
Un bocado

Pollo relleno con tzatziki: la receta fácil y fresca del plato principal perfecto para las fiestas

Nacho Molina y Romi Terranova, de Un bocado, presentan una de las mejores recetas de pollo relleno, ideal para la mesa navideña

Nacho Molina y Romina Terranova
Por Nacho Molina y Romina Terranova
Receta de pollo relleno con tzatziki, de Un bocado.

Receta de pollo relleno con tzatziki, de Un bocado.

¡Es una comida que no puede faltar en tu mesa de Navidad o Año Nuevo 2025! El pollo relleno es un clásico que atraviesa generaciones y se mantiene vigente entre las recetas infaltables de las fiestas.

En esta versión, te proponemos una forma fácil y práctica de prepararlo, ideal para organizarte con anticipación, ya que puede freezarse sin problemas. Para acompañar el pollo relleno, una salsa fresca de inspiración griega a base de yogur, que realza los sabores y equilibra el plato.

Viste tu mesa navideña, pon la sidra a enfriar y deja que este pollo relleno se convierta en el protagonista de una de las recetas más celebradas de las fiestas.

pollo relleno- un bocado
Nacho Molina y Romi Terranova, de un bocado, presentan la receta del pollo relleno con tzatziki.

Nacho Molina y Romi Terranova, de un bocado, presentan la receta del pollo relleno con tzatziki.

Recetas de Un bocado: del Pollo relleno con tzatziki

Ingredientes:

  • 1 suprema de pollo
  • 3 rodajas de ananá
  • 100 g de jamón cocido
  • 100 g de queso barra
  • Aji molido
  • Orégano
  • 2 tomates perita
  • ½ pepino
  • 1 cda. de aceite de oliva
  • 200 g de yogur natural o griego
  • ½ pepino rallado sin semillas
  • 1 cda. de jugo de limón
  • 1 cda. de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo rallado (o ½ si no quieres que pique mucho)
  • Sal
  • Menta fresca
Embed - Un bocado- Pollo relleno con tzatziki

Cómo preparar la receta del Pollo relleno con tzatziki: paso a paso

  1. Comenzamos esta receta cortando el ananá en trozos pequeños. Luego cortamos la suprema de pollo en bifes no muy finos y colocamos sobre papel film donde salpimentamos y condimentamos con ají molido y orégano.
  2. Arrancamos con el relleno: fetas de jamón cocido, fetas de queso, y el ananá picado, todo bien al centro. Cerramos el pollo haciendo rollitos y ayudándonos con el papel film para que quede bien apretado y cerrado con dos nudos a los extremos de nuestro rol de pollo.
  3. En una olla con agua hirviendo, cocinamos nuestros rollos de pollo por unos 20 minutos. Como les comentamos, estos rollitos podemos tenerlos preparados de antemano y freezados para así cocinarlos a último momento.
  4. La “tzatziki” es difícil de escribir y pronunciar, pero súper fácil de hacer. Comenzamos rallando medio pepino, sin las semillas y con poca cáscara verde. Importante agregarle sal al pepino rallado para que suelte agua y amargor, luego de unos minutos lo escurrimos bien y mezclamos con el yogur, condimentamos con jugo de limón, ajo rallado, y salpimentamos. Queda muy rico también si le sumamos menta picada o eneldo.
  5. Pasados los 20 minutos del pollo, dejamos enfriar y cortamos en rodajas, servimos con la salsa griega y acompañamos con rodajas de pepino y tomate, una ensalada fácil, fresca y con colores bien navideños. Podemos comer el pollo caliente o frío, por lo que es ideal para dejar servido en bandeja desde temprano.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar