Pollo relleno con tzatziki: la receta fácil y fresca del plato principal perfecto para las fiestas

En esta versión, te proponemos una forma fácil y práctica de prepararlo, ideal para organizarte con anticipación, ya que puede freezarse sin problemas. Para acompañar el pollo relleno, una salsa fresca de inspiración griega a base de yogur, que realza los sabores y equilibra el plato.

Viste tu mesa navideña, pon la sidra a enfriar y deja que este pollo relleno se convierta en el protagonista de una de las recetas más celebradas de las fiestas.