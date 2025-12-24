Cómo hacer adobo para lechón a la parrilla: la receta rápida y con pocos ingredientes

Con la Navidad encima y como para ir preparando la llegada del Año Nuevo de la mejor manera, nada mejor que poner manos y elaborar un rico adobo para lechón a la parrilla, hecho a partir de una receta que lleva pocos ingredientes y se hace muy fácil
Entre todos los menús que se pueden preparar para saborear en familia, ya sea para recibir el 2025 o en cualquier otra ocasión, el lechón es una de las opciones que más se realizan.
Para realzar el sabor de esta carne de cerdo, en este caso del lechón, hay una receta de adobo especiado que es una bendición, que todos los que se propongan asar a la parrilla o cocinar en el horno, deberían tener al alcance.
El sitio Cookpad, especialistas en la cocina, comparte una receta de adobo para lechón que no falla y es perfecta para aliñar con un mix de condimentos.
Receta de adobo para lechón a la parrilla
Los expertos de Cookpad, sitio web que aglomera recetas caseras de cocineros de todo el mundo, propone este adobo para lechón a la parrilla que no falla.
Se trata de una preparación básica de la cocina, que no esconde grandes secretos y es garantía de buena calidad para las comidas de cerdo hechas a la parrilla.
Ingredientes
- 2 cabezas de ajo
- ¼ taza de ají molido
- 1 taza de orégano
- Aceite de oliva (cantidad a gusto)
- Agua hirviendo ((cantidad a gusto)
- 1 cucharada sopera de pimentón
- Vinagre (cantidad a gusto)
Receta de adobo para lechón a la parrilla, paso a paso
- Cortar los dientes de ajo bien chiquito y reservamos para más adelante.
- En un recipiente colocar el orégano, ají molido e incorporar el agua hirviendo. Revolver hasta que se unifiquen los ingredientes. Dejar reposar por unos 10 minutos.
- Añadir el ajo picado, pimentón, vinagre y aceite de oliva. Revolver y dejar reposar.
- Colocar la preparación en un frasco de vidrio y llevar a la heladera para usar en cualquier momento.