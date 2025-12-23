Inicio Recetas Receta
¡Exquisitos!

Cómo hacer tomates al natural enteros o en mitades: la receta casera para guardar y consumir todo el año

Es muy fácil y lleva simples ingredientes esta receta de tomates al natural en conserva, para consumir todo el año

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Los tomates en conserva se hacen con una receta de simple paso a paso, lleva accesibles ingredientes y tiene al tomate como gran protagonista.

Los tomates en conserva se hacen con una receta de simple paso a paso, lleva accesibles ingredientes y tiene al tomate como gran protagonista.

No debe haber nada más lindo que tener en algún lugar de la casa un frasco o botella de tomates al natural, elaborados con alguna de las tantas recetas que hay para fabricarlos. Esta receta es perfecta por su sabor, te saca del apuro y es ideal para cualquier plato.

Se trata de una conserva bastante elaborada, que lleva pocos ingredientes, se fabrica con un paso a paso fácil de realizar y que se hace para obtener un producto que dura muchos meses almacenado.

Empleando distintas recetas, los tomates al natural en conserva se pueden elaborar de varias formas:

  • Enteros
  • En mitades
  • En trozos
  • Triturados
receta-tomates-en-conserva-ingredientes-paso-a-paso

La temporada de tomate en Argentina tiene su punto alto entre diciembre y mayo, siendo por estos días, los mejores para encontrar la mejor calidad y precio de esta verdura para la elaboración de una receta exquisita.

Los tomates al natural más tradicionales hechos en conserva, son enteros o mitades, que van a parar a frascos para ser usados todo el año, en las más variadas comidas como por ejemplo tucos para pastas, pizzas, ensalada para asado, etc.

Si se pretende poner manos a la obra y elaborar esta deliciosa receta que tiene al tomate como protagonista, es una inteligente decisión seguir la manera de hacerlos que propone esta receta, compartida por el sitio Cookpad.

receta-tomates-en-conserva-ingredientes

Receta de tomates al natural en conserva

Todo aquel que quiere comenzar con el proceso de elaboración de esta receta, deberá tener a mano estos ingredientes:

Ingredientes

  • 4 kilos de tomate perita
  • Albahaca
  • Ajo
  • Sal
  • 1 olla grande
  • Frascos
  • Papel de diario
receta-tomates-en-conserva-ingredientes1

Receta de tomates al natural en conserva, paso a paso

  • Lo primero que se hace en la receta, es sumergir los tomates previamente lavados en agua hirviendo, para quitarles la piel en su totalidad.
  • Cortar los tomates peritas en mitades o dejarlos enteros, dependiendo del gusto de cada uno.
  • Limpiar bien los frascos o botellas a utilizar, como así también las tapas.
  • Llenar los frascos con tomate, ejerciendo presión e introduciendo en algunas capas dientes de ajos, enteros o en mitades, como así también hojas de albahaca.
  • Tapar los frascos y envolverlos en papel de diario. Llevarlos a la olla y hervirlos para que queden listos.
  • Los tomates se hierven por unos 40 minutos, por cada medio litro (dependerá del tamaño del frasco).
  • Dejar enfriar sin apuro, lavar cuando los frascos estén fríos y almacenar para usar cuando uno más guste.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar