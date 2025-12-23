Cómo hacer tomates al natural enteros o en mitades: la receta casera para guardar y consumir todo el año

No debe haber nada más lindo que tener en algún lugar de la casa un frasco o botella de tomates al natural, elaborados con alguna de las tantas recetas que hay para fabricarlos. Esta receta es perfecta por su sabor, te saca del apuro y es ideal para cualquier plato.
Se trata de una conserva bastante elaborada, que lleva pocos ingredientes, se fabrica con un paso a paso fácil de realizar y que se hace para obtener un producto que dura muchos meses almacenado.
Empleando distintas recetas, los tomates al natural en conserva se pueden elaborar de varias formas:
- Enteros
- En mitades
- En trozos
- Triturados
La temporada de tomate en Argentina tiene su punto alto entre diciembre y mayo, siendo por estos días, los mejores para encontrar la mejor calidad y precio de esta verdura para la elaboración de una receta exquisita.
Los tomates al natural más tradicionales hechos en conserva, son enteros o mitades, que van a parar a frascos para ser usados todo el año, en las más variadas comidas como por ejemplo tucos para pastas, pizzas, ensalada para asado, etc.
Si se pretende poner manos a la obra y elaborar esta deliciosa receta que tiene al tomate como protagonista, es una inteligente decisión seguir la manera de hacerlos que propone esta receta, compartida por el sitio Cookpad.
Receta de tomates al natural en conserva
Todo aquel que quiere comenzar con el proceso de elaboración de esta receta, deberá tener a mano estos ingredientes:
Ingredientes
- 4 kilos de tomate perita
- Albahaca
- Ajo
- Sal
- 1 olla grande
- Frascos
- Papel de diario
Receta de tomates al natural en conserva, paso a paso
- Lo primero que se hace en la receta, es sumergir los tomates previamente lavados en agua hirviendo, para quitarles la piel en su totalidad.
- Cortar los tomates peritas en mitades o dejarlos enteros, dependiendo del gusto de cada uno.
- Limpiar bien los frascos o botellas a utilizar, como así también las tapas.
- Llenar los frascos con tomate, ejerciendo presión e introduciendo en algunas capas dientes de ajos, enteros o en mitades, como así también hojas de albahaca.
- Tapar los frascos y envolverlos en papel de diario. Llevarlos a la olla y hervirlos para que queden listos.
- Los tomates se hierven por unos 40 minutos, por cada medio litro (dependerá del tamaño del frasco).
- Dejar enfriar sin apuro, lavar cuando los frascos estén fríos y almacenar para usar cuando uno más guste.