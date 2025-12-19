Cómo preparar matambre arrollado irresistible: la receta riquísima para las fiestas

En medio de todas las ideas que se pueden elaborar para comer en las fiestas de fin de año, hay algunas que son riquísimas y son un clásico. La receta de matambre arrollado de carne es una especialidad que muchos prepararan y sale espectacular, para chuparse los dedos.
Todo el que se proponga hacer esta receta para Navidad y Año de Nuevo, no debería dudar en reunir los ingredientes para poner manos a la obra y sorprender a la familia con un sabor único.
Si se opta por preparar esta receta que se sirve fría, nada más que reunir los ingredientes degustar de un plato exquisito, que se adapta a todo tipo de acontecimientos, ya que muchos la preparan para agasajar a los presentes en un cumpleaños, alguna reunión especial o en las fiestas de fin de año.
Esta receta que no tiene desperdicio, también se puede servir en el almuerzo o la cena, se puede hacer de muchas maneras. Una manera clásica y que no falla, es la que propone el sitio La pasamos comiendo, que realmente sale espectacular.
Receta de matambre arrollado casero y exquisito
Los que quieran preparar esta delicia gastronómica, deberá reunir estos ingredientes de fácil acceso:
- 1 matambre
- 2 cucharadas de pan rallado
- Ajo
- Mostaza
- Huevos
- Sal
- Zanahoria
- Cebolla
- Perejil
- Queso rallado
Receta de matambre arrollado casero, paso a paso
- La tarea clave para empezar con la receta, es comprar un matambre de buena calidad en un carnicero amigo, para asegurarse un buen producto. Desgrasar y colocar sal.
- En un bowl mezclar con los siguientes ingredientes: perejil, queso rallado, ajo picado y un huevo.
- Untar una base de mostaza, para luego colocar la mezcla preparada, zanahoria rallada y los huevos duros enteros.
- Enrollar el matambre con mucho cuidado, envolver con papel film y atar con piola resistente.
- Colocar el matambre a una olla junto con cebolla trozada y zanahorias.
- Cocinar la el matambre por una hora y media.
- Luego de la cocción y aún con una temperatura alta, colocar encima algún peso. Puede ser una tabla de cocina y algún elemento pesado encima para que tome forma rectangular.
- Esperar un buen rato hasta que el matambre se haya enfriado. Cortar en rodajas y servir en platos.