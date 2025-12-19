Inicio Recetas Receta
¡Riquísima!

Cómo hacer mayonesa casera en 5 minutos: la receta con huevo, aceite y limón

Esta receta de mayonesa casera, una de las más tradicionales, es muy fácil de hacer, lleva pocos ingredientes y sale riquísima

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Lo mejor de esta receta es que se hace en apenas 5 minutos.

Hay una receta que todo el mundo la debería probar y es especial para acompañar todo tipo de comidas. Estamos hablando de la mayonesa casera tradicional, una exquisita especialidad de la gastronomía clásica, que es fácil de preparar, se hace rápido y lleva pocos ingredientes.

Esta receta de mayonesa casera es perfecta para acompañar los más variados platos. Es un aderezo que va muy bien en todo tipo de sándwiches, carnes y hasta tacos.

Lo mejor que tiene esta receta de mayonesa casera, es que se hace con ingredientes que frecuentemente uno tiene en casa, como aceite, huevo y limón.

Esta receta se hace mucho en casa y por lo general, se elabora momentos antes de degustarla. En solo 5 minutos uno puede comer un verdadero manjar.

Receta de mayonesa casera de pocos ingredientes

Para poner manos a la obra, se necesita contar con estos ingredientes:

  • 1 huevo
  • 1 limón
  • 150 ml de aceite de girasol
  • Sal
  • Pimienta
Receta de mayonesa casera, paso a paso

  1. El primer paso consiste en exprimir el jugo de limón en un recipiente y conservar.
  2. Verter el huevo crudo en el vaso del mixer.
  3. Agregar la mitad del jugo de limón obtenido y condimentar con sal y pimienta a gusto.
  4. Comenzar a mixear y de a poco ir agregando aceite de girasol en forma de hilo.
  5. Procesar y seguir añadiendo aceite de girasol lentamente hasta que la mayonesa casera comienza a tomar cuerpo.
  6. Cuando ya tenga una consistencia firme, probar y ajustar los sabores. Si es necesario, incorporar más jugo de limón a la receta.
  7. Si no se cuenta con un mixer en casa, se puede utilizar una licuadora o procesadora.
  8. Lo ideal es consumir esta receta el mismo día de la preparación, si no llevar a la heladera y consumir en los próximos días.

