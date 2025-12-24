El vitel toné es una de las recetas de platos fríos infaltables en las mesas argentinas de fin de año, pero si hay algo que define a esta preparación es su salsa cremosa, intensa y llena de sabor. Más allá del peceto, el verdadero secreto está en la combinación justa de atún, crema y condimentos.
Cómo preparar la Salsa vitel toné: la receta cremosa con anchoas, atún y alcaparras que realza el peceto
La salsa vitel toné es una de las recetas más ricas y especiales para Navidad: le da un toque característico al peceto
Aunque su origen es italiano, donde se lo conoce como vitello tonnato, en Argentina el vitel toné adquirió un lugar central dentro de las recetas festivas, especialmente por su salsa suave y equilibrada.
La salsa de vitel toné se elabora a base de atún, crema o mayonesa, anchoas y algunos condimentos clave que aportan profundidad y carácter. Es una receta sencilla, rendidora y fácil de preparar en casa, ideal para hacer con anticipación y lograr un resultado clásico y delicioso.
Receta de la salsa vitel toné
- 3 o 4 anchoas
- 1 lata de atún
- Caldo de cocción, c/n
- 1 puñado de alcaparras y extra para decorar
- 1/2 taza de mayonesa
- 2 cdas. de mostaza
- 6 cdas. de crema de leche
- Huevo picado (opcional)
Cómo preparar la receta de la salsa vitel toné: paso a paso
- Para comenzar, en el vaso del mixer, coloca las yemas de huevo duro, la mostaza, las anchoas, el jugo de limón, sal y pimienta. Mixea y agrega el aceite de oliva de a poco para ir formando una mayonesa.
- Fuera de la licuadora, suma el atún escurrido, la crema y algo de caldo. Mezcla bien hasta obtener la consistencia deseada que no debe ser ni muy líquida ni muy espesa.
- Rectifica la sazón a gusto. Coloca en una fuente una capa de salsa y otra de fetas de carne y así sucesivamente hasta terminar con salsa.
- Por último, tapa con film y lleva el vitel toné a la heladera durante 4 horas como mínimo. Termina con alcaparras, hierbas, aceite de oliva y pimienta.
Cómo preparar el peceto del vitel toné
Ingredientes:
- 1 peceto (para una versión más económica se puede elaborar con roast beef o con bollo de paleta)
- 1 vaso de vino blanco
- 1 puerro
- 3 zanahorias
- 1 rama de apio
- 1 cebollas
- 2 dientes de ajo
- 5 ramas de perejil
- Sal
- Hojas de laurel y granos de pimienta, a gusto
- Agua fría, c/n
Procedimiento:
- Primero, pide al carnicero que limpie bien el peceto. Coloca en una olla el agua y las verduras cortadas.
- Lleva al fuego y cocinar 20 minutos para que se haga el caldo.
- Baja el fuego, agrega la carne y cocina a fuego lo más bajo posible (casi que no hierva) durante una hora aproximadamente o más, dependiendo el grosor de la pieza.
- Idealmente, deja enfriar en el caldo y corta fetas finas. Cuela el caldo, recupéralo y desecha los vegetales.