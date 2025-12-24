Cómo preparar la Salsa vitel toné: la receta cremosa con anchoas, atún y alcaparras que realza el peceto

Aunque su origen es italiano, donde se lo conoce como vitello tonnato, en Argentina el vitel toné adquirió un lugar central dentro de las recetas festivas, especialmente por su salsa suave y equilibrada.

La salsa de vitel toné se elabora a base de atún, crema o mayonesa, anchoas y algunos condimentos clave que aportan profundidad y carácter. Es una receta sencilla, rendidora y fácil de preparar en casa, ideal para hacer con anticipación y lograr un resultado clásico y delicioso.