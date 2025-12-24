Inicio Recetas Receta
¡Riquísimos!

Cómo hacer duraznos al natural en conserva: la receta de pocos ingredientes y un paso a paso muy fácil

Esta receta que sale riquísima y es fácil de elaborarla, es óptima para aprovechar la temporada de duraznos

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Los duraznos al natural se hacen con una receta de pocos ingredientes y un paso a paso que no resulta complicado.

Los duraznos al natural se hacen con una receta de pocos ingredientes y un paso a paso que no resulta complicado.

Siempre hay una buena ocasión para abrir un frasco de duraznos al natural en conserva y degustarlo en familia. Se hacen con una receta que además de tener un paso a paso muy fácil y llevar simples ingredientes, es de lo más gratificante cuando el producto está terminado, listo para ser almacenado.

Esta receta que sorprende con su exquisitez, le encanta a todo el mundo y se puede disfrutar como un postre, solo o acompañado de crema chantilly, o formar parte de alguna preparación, como tortas, tartas o simplemente licuados.

La temporada de duraznos en Argentina oscila entre octubre y marzo, por lo que todo el mundo debería aprovechar el boom de esta fruta, que se consume en la misma época que el melón y la sandía.

receta-duraznos-al-natural-ingredientes

De esa manera, poner manos a la obra y elaborar duraznos al natural en su propio almíbar, es un plan para hacer en familia, para conservar en algún lugar fresco y oscuro de la casa, para consumir cuando una ocasión lo amerite.

También se puede sorprender a los invitados con esta receta casera, una experiencia culinaria que los que más saben de cocina, aseguran que se trata de una calidad superior a los duraznos industrializados que vienen en lata.

Una de las mejores recetas de duraznos al natural caseros, es la que aporta el sitio paulinacocina.net, que salen deliciosos.

receta-duraznos-al-natural

Receta de duraznos al natural en conserva

Esta receta de duraznos al natural en almíbar es muy sencilla de hacer y da la posibilidad de degustar de esta fruta en conserva todo el año, justamente cuando hay escasez de esta fruta.

receta-duraznos-al-natural3

Para conservar esta fruta de temporada, esta receta, que está calculada para un frasco grande, es una de las mejores.

Ingredientes

  • 1 kg. de duraznos
  • ½ litro de agua
  • ½ kilo de azúcar
receta-duraznos-al-natural2

Receta de duraznos al natural en conserva, paso a paso

  1. Lo primero que se hace en la receta, es lavar los duraznos. Pelar, cortar por la mitad y retirar el carozo a todos los duraznos.
  2. En un recipiente, hervir el agua y el azúcar por unos 10 minutos.
  3. Una vez que el agua esté caliente, verter los duraznos en el agua con el azúcar y dejar hirvir por 2 o 3 minutos. Apagar el fuego y conservar.
  4. El secreto está en dejar cocinando los duraznos en el recipiente con el fuego apagado y no hervirlos demás, para que no adquieran una consistencia blanda y conserven el cuerpo.
  5. Lavar bien y esterilizar el frasco y la tapa. Se lava bien con esponja y detergente, para luego hervir en abundante agua por unos 10 minutos.
  6. Rellenar el frasco con las mitades de los duraznos, el almíbar de la cocción y cerrar. Conservar donde uno prefiera.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar