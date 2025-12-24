Cómo hacer duraznos al natural en conserva: la receta de pocos ingredientes y un paso a paso muy fácil

Siempre hay una buena ocasión para abrir un frasco de duraznos al natural en conserva y degustarlo en familia. Se hacen con una receta que además de tener un paso a paso muy fácil y llevar simples ingredientes, es de lo más gratificante cuando el producto está terminado, listo para ser almacenado.
Esta receta que sorprende con su exquisitez, le encanta a todo el mundo y se puede disfrutar como un postre, solo o acompañado de crema chantilly, o formar parte de alguna preparación, como tortas, tartas o simplemente licuados.
La temporada de duraznos en Argentina oscila entre octubre y marzo, por lo que todo el mundo debería aprovechar el boom de esta fruta, que se consume en la misma época que el melón y la sandía.
De esa manera, poner manos a la obra y elaborar duraznos al natural en su propio almíbar, es un plan para hacer en familia, para conservar en algún lugar fresco y oscuro de la casa, para consumir cuando una ocasión lo amerite.
También se puede sorprender a los invitados con esta receta casera, una experiencia culinaria que los que más saben de cocina, aseguran que se trata de una calidad superior a los duraznos industrializados que vienen en lata.
Una de las mejores recetas de duraznos al natural caseros, es la que aporta el sitio paulinacocina.net, que salen deliciosos.
Receta de duraznos al natural en conserva
Esta receta de duraznos al natural en almíbar es muy sencilla de hacer y da la posibilidad de degustar de esta fruta en conserva todo el año, justamente cuando hay escasez de esta fruta.
Para conservar esta fruta de temporada, esta receta, que está calculada para un frasco grande, es una de las mejores.
Ingredientes
- 1 kg. de duraznos
- ½ litro de agua
- ½ kilo de azúcar
Receta de duraznos al natural en conserva, paso a paso
- Lo primero que se hace en la receta, es lavar los duraznos. Pelar, cortar por la mitad y retirar el carozo a todos los duraznos.
- En un recipiente, hervir el agua y el azúcar por unos 10 minutos.
- Una vez que el agua esté caliente, verter los duraznos en el agua con el azúcar y dejar hirvir por 2 o 3 minutos. Apagar el fuego y conservar.
- El secreto está en dejar cocinando los duraznos en el recipiente con el fuego apagado y no hervirlos demás, para que no adquieran una consistencia blanda y conserven el cuerpo.
- Lavar bien y esterilizar el frasco y la tapa. Se lava bien con esponja y detergente, para luego hervir en abundante agua por unos 10 minutos.
- Rellenar el frasco con las mitades de los duraznos, el almíbar de la cocción y cerrar. Conservar donde uno prefiera.