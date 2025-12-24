Cómo hacer duraznos al natural en conserva: la receta de pocos ingredientes y un paso a paso muy fácil

receta-duraznos-al-natural-ingredientes

De esa manera, poner manos a la obra y elaborar duraznos al natural en su propio almíbar, es un plan para hacer en familia, para conservar en algún lugar fresco y oscuro de la casa, para consumir cuando una ocasión lo amerite.

También se puede sorprender a los invitados con esta receta casera, una experiencia culinaria que los que más saben de cocina, aseguran que se trata de una calidad superior a los duraznos industrializados que vienen en lata.

Una de las mejores recetas de duraznos al natural caseros, es la que aporta el sitio paulinacocina.net, que salen deliciosos.

receta-duraznos-al-natural

Receta de duraznos al natural en conserva

Esta receta de duraznos al natural en almíbar es muy sencilla de hacer y da la posibilidad de degustar de esta fruta en conserva todo el año, justamente cuando hay escasez de esta fruta.

receta-duraznos-al-natural3

Para conservar esta fruta de temporada, esta receta, que está calculada para un frasco grande, es una de las mejores.

Ingredientes

1 kg. de duraznos

½ litro de agua

½ kilo de azúcar

receta-duraznos-al-natural2

Receta de duraznos al natural en conserva, paso a paso