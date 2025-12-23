Cómo hacer sanguchitos de miga caseros: la receta que sale riquísima y se hace en todas las variedades

Además de tener jamón y queso, esta receta fresca y rendidora es riquísima con lechuga y tomate.

Existen infinitos ingredientes para hacer un surtido de sanguchitos especiales, para saborear con amigos y, l familiares.

Esta receta que es especial para comer y comer sin parar, a cualquier hora del día los días previos y posteriores a la Navidad y Año Nuevo.

Para conocer la receta tradicional de sanguchitos primavera y otras variedades que se pueden preparar, nada mejor que conocer la manera de hacerla del sitio cookpad.

receta-sanguchitos-miga1

Receta de sanguchitos de miga

Ingredientes

12 planchas de pan de miga

400 gramos de queso en láminas

400 gramos de jamón cocido

4 tomates medianos

2 huevos duros

10 hojas de lechuga

400 gramos de mayonesa

200 cc de leche

receta-sanguchitos-miga

Receta de sanguchitos de miga, paso a paso

Disolver la mayonesa en un recipiente. Se corta con un poco de leche o agua. La idea es que no quede ni muy espesa ni muy aguada. Es opcional agregarle un poco de queso crema. Poner una plancha de pan de miga sobre una superficie firme y plana. Pincelar con la mayonesa diluida generosamente. Agregar jamón cocido hasta los bordes. Pincelar una capa de pan de miga y tapar el jamón. Untar la otra parte del pan y colocar una capa de queso, para luego cerrar con otra capa de pan de miga, también humedecida con la mayonesa. Procurando que ninguna cara del pan quede sin mayonesa, se continúa con la verdura. Colocar rodajas de tomate y huevo rallado o picado. En ese paso se forma una capa de lechuga bien lavada o picada, aunque muchos deciden saltearse este paso, siendo a elección de cada uno. Cuando ya se hayan completado las capas, presionar con una tabla y cortar. Almacenar en la heladera en una bandeja, tapada con una bolsa para conservar su frescura y humedad.

receta-sanguchitos-miga2

Variedades de recetas de sanguchitos

Estas son algunas de las variedades de sanguchitos de miga que se pueden preparar: