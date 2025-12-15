Adiós al vitel toné: el plato que es tendencia y que puede reemplazarlo en Navidad

Es una base de bizcochuelo esponjoso que acepta rellenos variados, desde jamón y queso hasta palmitos, atún, pollo y verduras, adaptándose a cualquier paladar.

Ante el calor de la Navidad, la simpleza de este plato frío lo hacen tomar protagonismo incluso por encima de algunas comidas clásicas como el asado.

pionono salado (1).jpg El pionono salado es un plato que puede tener gran protagonismo en Navidad.

Cortado en rodajas, el pionono salado es un plato que tiene una excelente presencia en un buffet o como entrada, siendo fácil de comer y compartir.

Ya lo sabes, si quieres reemplazar el vitel toné por otro plato esta Navidad, puedes considerar al pionono salado como una buena opción.

Cuál es el horario ideal para la cena de Navidad y a qué se debe

El horario ideal para la cena de Navidad es entre las 8 p.m. y 9 p.m., ya que permite una buena digestión (idealmente unas 3 horas antes de dormir), evita malestares y se alinea con el brindis de medianoche.

Esta experiencia, justa y relajada, le da al cuerpo tiempo suficiente para procesar alimentos pesados y grasos antes de acostarse, mejorando la calidad del sueño y evitando pesadez en Navidad.

Lo recomendable es buscar un equilibrio entre la tradición y la salud, idealmente cenando a una hora que te permita disfrutar sin indigestión, manteniendo unas 3 horas hasta la hora de dormir y adaptando el horario a tu celebración de Navidad.