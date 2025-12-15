El vitel toné ha sido durante años una comida estrella en las fiestas, al ser un plato frío para el calor que se atraviesa en diciembre. Sin embargo, esa popularidad a menudo suele estar amenazada ante otros platos que también son famosos en esta época.
Adiós al vitel toné: el plato que es tendencia y que puede reemplazarlo en Navidad
El vitel toné es un plato estrella en la mesa de Navidad, aunque puede ser reemplazados por otras variantes
Un plato que es económico, sencillo y muy versátil de preparar puede quitarle protagonismo en esta Navidad, siendo un clásico que se adapta a gustos tradicionales e innovadores.
Pionono salado, el plato que puede ganarse todo el protagonismo esta Navidad
El pionono salado es popular en las fiestas por su capacidad para rellenarlo con ingredientes frescos, su ligereza ideal para climas cálidos y su fácil preparación, entre otros puntos importantes.
Es una base de bizcochuelo esponjoso que acepta rellenos variados, desde jamón y queso hasta palmitos, atún, pollo y verduras, adaptándose a cualquier paladar.
Ante el calor de la Navidad, la simpleza de este plato frío lo hacen tomar protagonismo incluso por encima de algunas comidas clásicas como el asado.
Cortado en rodajas, el pionono salado es un plato que tiene una excelente presencia en un buffet o como entrada, siendo fácil de comer y compartir.
Ya lo sabes, si quieres reemplazar el vitel toné por otro plato esta Navidad, puedes considerar al pionono salado como una buena opción.
Cuál es el horario ideal para la cena de Navidad y a qué se debe
El horario ideal para la cena de Navidad es entre las 8 p.m. y 9 p.m., ya que permite una buena digestión (idealmente unas 3 horas antes de dormir), evita malestares y se alinea con el brindis de medianoche.
Esta experiencia, justa y relajada, le da al cuerpo tiempo suficiente para procesar alimentos pesados y grasos antes de acostarse, mejorando la calidad del sueño y evitando pesadez en Navidad.
Lo recomendable es buscar un equilibrio entre la tradición y la salud, idealmente cenando a una hora que te permita disfrutar sin indigestión, manteniendo unas 3 horas hasta la hora de dormir y adaptando el horario a tu celebración de Navidad.