Alitas de pollo adobadas al horno: la receta jugosa y crujiente con 8 ingredientes y para chuparse los dedos

Las alitas de pollo adobadas al horno son una de las recetas más sabrosas y crujientes, que suelen disfrutar por igual tanto grandes como chicos. Van maceradas con especias y ciertos condimentos que les dan una jugosidad única. Y sí, son para comer con las manos y chuparse los dedos.
Las alitas no solo son mucho más económicas que otras partes del pollo, sino también súper sabrosas y crujientes. A continuación, te dejamos una receta de Paulina Cocina y el secreto del adobo especial para que queden perfectas.
Receta para hacer alitas de pollo adobadas al horno
Esta es la receta de alitas de pollo de Paulina Cocina. ¿Qué necesitas para que coman 4 personas?
Ingredientes:
- 1 kg. de alitas de pollo
- 1 diente de ajo
- 1 vaso pequeño de salsa de soja
- Jugo de 1 limón
- 1 cda. de miel
- 1/2 ají puta parió (opcional)
- 1 cda. de orégano
- 1 chorro de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Cómo es la receta de las alitas de pollo adobadas al horno: el paso a paso
- Primero, lava las alitas de pollo y colócalas en una fuente para horno. Salpimienta y espolvorea orégano.
- A continuación, prepara el adobo. En un bol, mezcla la salsa de soja, la miel, el ajo picado, el jugo de limón y el ají picado. Lleva la preparación al microondas por 30 segundos para que se funda la miel. Revuelve bien.
- Luego, cubre las alitas de pollo con el adobo y reserva unos minutos. Otra opción es llevar la bandeja inmediatamente al horno.
- Cocina las alitas en el horno precalentado y fuerte. Cuando se vean doradas, dalas vuelta y vuelve a meterlas en el horno. La idea es que el adobo se impregne por todos lados.
- Deja que las alitas de pollo se cocinen en el horno por 30 minutos. Para terminar, retíralas y disfruta como más te gusten.