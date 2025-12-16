Alitas de pollo adobadas al horno: la receta jugosa y crujiente con 8 ingredientes y para chuparse los dedos

Las alitas no solo son mucho más económicas que otras partes del pollo, sino también súper sabrosas y crujientes. A continuación, te dejamos una receta de Paulina Cocina y el secreto del adobo especial para que queden perfectas.

alitas de pollo al horno (1)

Receta para hacer alitas de pollo adobadas al horno

Esta es la receta de alitas de pollo de Paulina Cocina. ¿Qué necesitas para que coman 4 personas?