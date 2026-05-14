Qué hacer si la pechuga de pollo que compraste está verde por dentro

¿Se puede o no se puede consumir un pollo medio verde? ¿Por qué la carne se torna de este color? ¿En qué casos no hay que comprar ni consumir carne de pollo? Preguntas importantes y respuestas necesarias que debemos conocer para consumir alimentos seguros.

¿Por qué la pechuga de pollo está verde por dentro?

Este fenómeno es más frecuente de lo que crees y puede ser un problema grave o una afección común de los animales.

Frente a un caso de estos, hace algunos años, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay intervino en el asunto para aclarar que la coloración verde en el pollo no se debe al uso de hormonas en el ave.

Este organismo explicó qué es lo que pasa generalmente y por qué el pollo se puede poner de color verde ocasionalmente. Este fenómeno se produce en el músculo del pollo por lesiones pectorales provocadas por traumatismos.

Cuando este machucamiento ocurre en el ave, el alimento resultante se puede poner de color verde donde ocurrió el machucamiento.

pollo Es un traumatismo que deja un machucamiento en el músculo del pollo.

La enfermedad del músculo verde en el pollo se conoce también como miopatía del pectoral profundo. El consumidor se encuentra con este color de sorpresa cuando corta la pechuga del pollo.

En cada país existe un organismo encargado de realizar un control y testeo de los alimentos antes de su consumo, durante su producción y en su comercialización, con el fin de asegurar la calidad y seguridad.

¿Se puede comer un pollo en estas condiciones?

El color verde causado por esta enfermedad puede resultar muy desagradable a la vista. Según indican revistas académicas y fuentes médicas, esta condición no es peligrosa.

El pollo con este leve color en el músculo pectoral no se asocia con ningún agente infeccioso; por lo tanto, es seguro comerlo. En pollos criados en corral, puede que el traumatismo se haya generado por un intento brusco de aleteo que no se logró.

pechuga Chequea siempre el estado, calidad y frescura del pollo antes de comprarlo.

¿En qué casos no hay que consumir el pollo? Cuando el pollo está crudo, no conviene comerlo; se tiene que cocer bien. Si el alimento presenta un color gris, olor agrio o un aroma a amoniaco, no lo comas.