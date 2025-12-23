Key lime pie: la receta fácil de la tarta de lima, más suave que el lemon pie y con solo 7 ingredientes

A diferencia de otras tartas cítricas, la Key lime pie se elabora con lima, lo que le aporta un perfil más dulce y equilibrado. Su base crocante de galletas contrasta con un relleno untuoso a base de leche condensada y jugo de lima, y se completa con una capa generosa de crema chantilly en lugar de merengue. El resultado es un postre elegante, fresco y muy fácil de preparar, ideal para quienes buscan recetas navideñas prácticas y especiales.

Originaria de los Cayos de Florida, esta receta se popularizó por el uso de ingredientes simples y duraderos, algo que hoy la convierte en una gran aliada para organizar con anticipación los platos de Navidad. Servida bien fría, la tarta de lima aporta un toque distinto a la mesa dulce y es una alternativa perfecta para sorprender a invitados.