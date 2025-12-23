Inicio Recetas Tarta
Sobremesa navideña

Key lime pie: la receta fácil de la tarta de lima, más suave que el lemon pie y con solo 7 ingredientes

Es un postre de lima refrescante y liviano. La Key lime pie es una de las recetas de tartas más preparadas en Navidad y Año nuevo

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una tarta fresca y liviana para disfrutar en Navidad.

Es una tarta fresca y liviana para disfrutar en Navidad.

La tarta de lima, también conocida como Key lime pie, es una de las recetas que sorprenden por su simpleza y sabor, y que se vuelven ideales para sumar a la mesa de Navidad. Más suave y menos ácida que el clásico lemon pie, esta versión se destaca por su relleno cremoso, delicado y refrescante, perfecto para cerrar una comida navideña sin resultar pesada.

A diferencia de otras tartas cítricas, la Key lime pie se elabora con lima, lo que le aporta un perfil más dulce y equilibrado. Su base crocante de galletas contrasta con un relleno untuoso a base de leche condensada y jugo de lima, y se completa con una capa generosa de crema chantilly en lugar de merengue. El resultado es un postre elegante, fresco y muy fácil de preparar, ideal para quienes buscan recetas navideñas prácticas y especiales.

Originaria de los Cayos de Florida, esta receta se popularizó por el uso de ingredientes simples y duraderos, algo que hoy la convierte en una gran aliada para organizar con anticipación los platos de Navidad. Servida bien fría, la tarta de lima aporta un toque distinto a la mesa dulce y es una alternativa perfecta para sorprender a invitados.

Key lime pie tarta de lima -1.jpg

¿Por qué elegir la tarta de lima esta Navidad?

  • Es liviana y refrescante, ideal para los días calurosos.
  • Su acidez justa la hace perfecta para quienes buscan un postre equilibrado.
  • Se prepara con pocos ingredientes y es muy fácil de hacer en casa.
  • Queda perfecta en cualquier mesa navideña.

Recetas: la key lime pie o tarta de lima

Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para 8 porciones de Key lime pie. ¿Qué necesitas para esta receta?

Ingredientes:

  • 200 g de galletas de vainilla
  • 100 g de manteca derretida
  • 1 paquete de leche condensada
  • Ralladura de 2 limas
  • 3 yemas de huevo
  • 200 ml de crema de leche
  • 200 g de queso crema
  • Jugo de 5 limas

Puedes reemplazar las limas por limones, pero el resultado jamás será una Key lime pie. Quedará un postre parecido al lemon pie.

Para decorar:

  • Crema chantilly, a gusto
Key lime pie tarta de lima .jpg

Cómo preparar la key lime pie, la receta paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta de la tarta de lima, precalienta el horno a 180 °C.

  1. Primero, procesa las galletas tipo María e incorpora la manteca derretida o pomada. Coloca la mezcla en la base del molde de tu tarta, compactando bien y cubriendo toda la superficie. Cocina en el horno por 10 minutos.
  2. A continuación, en un bowl, mezcla la leche condensada con el queso crema. Agrega la ralladura de dos limas y el jugo de cinco. Incorpora las yemas de huevo y revuelve hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Para terminar, coloca el relleno sobre la base y lleva la tarta de lima al horno por 15 minutos. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego resérvala en la heladera.
  4. Opcional: para terminar, si lo deseas, cubre tu tarta con crema chantilly.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar