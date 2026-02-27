Inicio Ovación Tenis Francisco Cerúndolo
TENIS ATP

Francisco Cerúndolo se metió en las semifinales del ATP 250 de Santiago de Chile

El reciente ganador del Argentina Open, Francisco Cerúndolo le ganó al estadounidense Emilio Nava y clasificó a las semifinales del ATP 250 de Santiago de Chile

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Francisco Cerúndolo gana y sube. Le ganó a Nava y está en semifinales del ATP 250 de Santiago de Chile.

Francisco Cerúndolo (1° preclasificado) fue el primero de los dos argentinos en disputar su partido de cuatros de final en el ATP chileno, y salió victorioso este viernes sobre el estadounidense Emilio Nava , al que superó en sets corridos. Más tarde juega Sebastián Báez contra Alejandro Tabilo.

Por los cuartos de final del ATP 250 de Santiago de Chile, Francisco Cerúndolo, 19° en el ranking mundial, pudo imponerse sin sobresaltos al californiano Emilio Nava (79°) con un contundente 6-1, 6-1, en 1 hora 06 minutos de juego. Ahora enfrentará al alemán Yannick Hanfmann (81°), que derrotó al lituano Vilius Gaubas (107°) por 3-6 y doble 6-2, en 2 horas 12 minutos de partido.

Francisco Cerúndolo busca el top 15 en el ATP 250 de Santiago de Chile

Cerúndolo atraviesa un momento excepcional y hace pocas semanas ganó el título más importante de su carrera en el Argentina Open. Este jueves debutó en el abierto chileno con un cómodo triunfo por 6-2 y 6-2 ante el danés Elmer Møller. Además del nacido en Buenos Aires, también juega en esta jornada Sebastián Báez, 3° preclasificado.

El argentino quiere terminar la semana con un nuevo título, que sería el quinto en su carrera y que le permitiría acercarse al top-15 del ranking.

El otro argentino que está en esta instancia de los mejores ocho del certamen es Sebastián Báez, que por su parte, cerrará la jornada cuando se enfrente no antes de las 20:00 con el local Alejandro Tabilo (8°).

