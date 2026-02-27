Francisco Cerúndolo se metió en las semifinales del ATP 250 de Santiago de Chile

Por los cuartos de final del ATP 250 de Santiago de Chile, Francisco Cerúndolo, 19° en el ranking mundial, pudo imponerse sin sobresaltos al californiano Emilio Nava (79°) con un contundente 6-1, 6-1, en 1 hora 06 minutos de juego. Ahora enfrentará al alemán Yannick Hanfmann (81°), que derrotó al lituano Vilius Gaubas (107°) por 3-6 y doble 6-2, en 2 horas 12 minutos de partido.

Francisco Cerúndolo busca el top 15 en el ATP 250 de Santiago de Chile

Cerúndolo atraviesa un momento excepcional y hace pocas semanas ganó el título más importante de su carrera en el Argentina Open. Este jueves debutó en el abierto chileno con un cómodo triunfo por 6-2 y 6-2 ante el danés Elmer Møller. Además del nacido en Buenos Aires, también juega en esta jornada Sebastián Báez, 3° preclasificado.