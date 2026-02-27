Facundo Lencioni habló del choque de Gimnasia y Esgrima con Boca: "No vamos a ir de paseo"

Gimnasia y Esgrima jugará este sábado un encuentro histórico ante Boca en La Bombonera. Este partido corresponde a la 8va fecha del Torneo Apertura.
Facundo Lencioni se refirió al partido de Gimnasia y Esgrima ante Boca Juniors, que se jugará este sábado desde las 17.45 en la Bombonera por la 8va fecha del Torneo Apertura
Desde los torneos Nacionales que no se enfrentan el Lobo y el Xeneize.
Facundo Lencioni, una de las figuras del ascenso del Lobo a Primera, palpitó el choque que será dirigido por Pablo Dóvalo y se podrá ver por TNT Sports Premium.
Gimnasia y Esgrima, que viene de empatar de local 1 a 1 clon Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Legrotaglie, quiere dar el gran golpe en La Bombonera.
El volante llegó al Mensana cedido por Belgrano de Córdoba y ha marcado un gol ante Instituto de Córdoba. Al referirse al choque ante Boca Juniors manifestó que se tiene mucha confianza y aseguró: "Es un lindo partido el que vamos a jugar frente a un gran rival en una cancha que representa mucho. Tenemos que hacer nuestro juego y no ver qué pasa".
"No vamos ir de paseo, nuestra intención es hacer un buen partido y ganar los tres puntos", reveló Facundo Lencioni, una de las figuras del equipo conducido por Ariel Broggi.
Facundo Lencioni hizo un balance de los siete partidos que disputó Gimnasia y Esgrima en este Torneo Apertura -donde ganó dos, empató uno y perdió cuatro- y afirmó: "Hemos estado a la altura en todos los partidos y nadie nos ha superado, y no merecimos perder, salvo en la derrota con Unión, en Santa Fe, donde fue un partido atípico y raro".
"Creo que tenemos menos de lo que merecemos. El fútbol no se trata de merecimientos, con lo que estamos haciendo no nos alcanza, tenemos que redoblar esfuerzos para poder ganar los partidos", cerró.