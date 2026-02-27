Facundo Lencioni habló del choque de Gimnasia y Esgrima con Boca: "No vamos a ir de paseo"

Gimnasia y Esgrima, que viene de empatar de local 1 a 1 clon Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Legrotaglie, quiere dar el gran golpe en La Bombonera.

Embed - Facundo Lencioni y el partido de Gimnasia y Esgrima con Boca Juniors

El volante llegó al Mensana cedido por Belgrano de Córdoba y ha marcado un gol ante Instituto de Córdoba. Al referirse al choque ante Boca Juniors manifestó que se tiene mucha confianza y aseguró: "Es un lindo partido el que vamos a jugar frente a un gran rival en una cancha que representa mucho. Tenemos que hacer nuestro juego y no ver qué pasa".

"No vamos ir de paseo, nuestra intención es hacer un buen partido y ganar los tres puntos", reveló Facundo Lencioni, una de las figuras del equipo conducido por Ariel Broggi.

Facundo Lencioni y el balance de los siete partidos que ha disputado Gimnasia y Esgrima

Facundo Lencioni hizo un balance de los siete partidos que disputó Gimnasia y Esgrima en este Torneo Apertura -donde ganó dos, empató uno y perdió cuatro- y afirmó: "Hemos estado a la altura en todos los partidos y nadie nos ha superado, y no merecimos perder, salvo en la derrota con Unión, en Santa Fe, donde fue un partido atípico y raro".

"Creo que tenemos menos de lo que merecemos. El fútbol no se trata de merecimientos, con lo que estamos haciendo no nos alcanza, tenemos que redoblar esfuerzos para poder ganar los partidos", cerró.