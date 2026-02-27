Liga Mendocina: Diego Reyes asume la conducción para normalizar y modernizar la institución

liga mendocina de futbol omar sperdutti Tras la renuncia y la intervención de la Liga Mendocina, este viernes se confirmaron los cambios y la normalización. (Imagen de archivo).

Acompañando a Reyes en esta comisión normalizadora, se encuentran nombres de peso que representan el sentir de las instituciones locales, como Andrés Nicosia y Carlos Castro. Juntos, trabajarán en una agenda que ya tiene hitos marcados: el llamado a una Asamblea General antes de que finalice el 2026 y la proyección de elecciones democráticas para el primer trimestre de 2027.

"Buscamos un resurgimiento que sea sólido y, sobre todo, equitativo para todos los clubes", dejan trascender desde el entorno de la nueva conducción. Si bien el nombramiento formal de Reyes como Presidente ante la Dirección de Personas Jurídicas está en proceso administrativo, el trabajo de campo ya comenzó con el relevamiento de cuentas y la organización de la estructura interna.

omar sperdutti liga mendocina de futbol entrevista Omar Sperdutti hizo oficial su renuncia a mediados de febrero y este viernes se confirmaron las nuevas autoridades. El ex presidente enfrenta varias causas pendientes con la Justicia. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Posicionamiento institucional y respaldo a la AFA

En sus primeros días de gestión, la nueva conducción de la Liga Mendocina de Fútbol ya ha comenzado a emitir opiniones y fijar posturas políticas claras en el mapa del fútbol nacional. En las últimas horas, la institución hizo público su primer gesto de peso político a través de un documento oficial que marca el pulso de la nueva gestión:

En el comunicado La Liga Mendocina de Fútbol informa que, en el marco de lo resuelto por su Honorable Consejo Directivo en sesión del miércoles 25 de febrero de 2026, acompaña el paro del fútbol argentino los días 6, 7 y 8 de marzo, en respaldo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino. Esta determinación expresa nuestra solidaridad y compromiso con la defensa de la autonomía, el respeto y la institucionalidad que rigen el fútbol nacional.

Comunicado de la Liga Mendocina

Paro de los clubes

El paro convocado para los días 6, 7 y 8 de marzo se enmarca en un escenario de altísima tensión donde los dirigentes de los clubes han decidido alzar la voz frente a lo que consideran una persecución constante. La medida busca poner un freno a un sistema de conducción en la AFA que ha asfixiado a las instituciones y ha cercenado la posibilidad de disenso, castigando a quienes piensan distinto.

Para gran parte de la dirigencia que apoya este movimiento, lo que se está haciendo es "defender al fútbol" de un modelo de gestión que consideran agotado y autoritario. El paro no es solo una pausa en la actividad, sino un grito de alerta ante la falta de transparencia y la arbitrariedad en la toma de decisiones que afecta directamente el patrimonio y la estabilidad de los clubes.

En este contexto, la Liga Mendocina de Fútbol se pliega a la medida bajo la nueva conducción de Diego Reyes, entendiendo que la reconstrucción de la institución local no puede ser ajena a la discusión nacional por un fútbol más federal y democrático