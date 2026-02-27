El llamativo gesto del cuerpo técnico de River con los jugadores en la salida de la cancha

El llamativo gesto del cuerpo técnico de River con los jugadores

La salida de los jugadores hacia el vestuario fue polémica. En un video se observa cómo el cuerpo técnico dejó pasar a varios de los más experimentados del club y no les dijo nada.

Luego Matías Biscay y los demás colaboradores abrazaron a varios de los jugadores más jóvenes del plantel.

River aún no definió quién será el nuevo técnico de la institución para el nuevo ciclo. Marcelo Escudero estará en el área técnica, como interino, en la visita del Millonario a Independiente Rivadavia.

Marcelo Gallardo se fue de River.

Lo jugadores de River que habrían quedado expuestos

Facundo Colidio, Paulo Díaz, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no saludaron a Matías Biscay ni a Dolce. Sin embargo, el ayudante del DT empezó a saludar a Lautaro Rivero y se dieron un fuerte abrazo con Gonzalo Montiel.

Mientras que Anibal Moreno, Fausto Vera, Matías Viña y Kendry Páez, los "más nuevos del plantel" saludaron a los principales colaboradores de Gallardo. También pasó lo mismo con los juveniles Ian Subiabre, Joaquin Freitas, Agustín Ruberto y Santiago Beltrán.