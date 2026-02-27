El llamativo gesto del cuerpo técnico de River con los jugadores en la salida de la cancha

Hubo una curiosa actitud del cuerpo técnico de River cuando los jugadores salían de la cancha tras el triunfo por 3 a 1 sobre Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo. Matías Biscay, el ayudante del Muñeco y el profe Pablo Dolce saludaron a algunos futbolistas y otros pasaron de largo.
¿Será que con ese gesto quedó en evidencia que algunos jugadores de River están peleados con Gallardo y sus ayudantes?
El segundo ciclo de Marcelo Gallardo se cerró con una victoria 3 a 1 contra el Taladro y la hinchada acompañó despidió a uno de sus mayores referehtes, pero cuestionó el rendimiento de los jugadores.
El llamativo gesto del cuerpo técnico de River con los jugadores
La salida de los jugadores hacia el vestuario fue polémica. En un video se observa cómo el cuerpo técnico dejó pasar a varios de los más experimentados del club y no les dijo nada.
Luego Matías Biscay y los demás colaboradores abrazaron a varios de los jugadores más jóvenes del plantel.
River aún no definió quién será el nuevo técnico de la institución para el nuevo ciclo. Marcelo Escudero estará en el área técnica, como interino, en la visita del Millonario a Independiente Rivadavia.
Lo jugadores de River que habrían quedado expuestos
Facundo Colidio, Paulo Díaz, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no saludaron a Matías Biscay ni a Dolce. Sin embargo, el ayudante del DT empezó a saludar a Lautaro Rivero y se dieron un fuerte abrazo con Gonzalo Montiel.
Mientras que Anibal Moreno, Fausto Vera, Matías Viña y Kendry Páez, los "más nuevos del plantel" saludaron a los principales colaboradores de Gallardo. También pasó lo mismo con los juveniles Ian Subiabre, Joaquin Freitas, Agustín Ruberto y Santiago Beltrán.