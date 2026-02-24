¿Está el sucesor de Gallardo? Afirman que River llegó a un acuerdo de palabra con un entrenador

En el elenco riverplatense quieren encontrar al reemplazante del “Muñeco” surge de la necesidad de conseguir buenos resultados para escalar posiciones en el Torneo Apertura y llegar de la mejor manera al comienzo de la Copa Sudamericana.

River habló con Bragarnik, el representante de Coudet

Las rápidas conversaciones se dieron entre la Comisión Directiva de River y Christian Bragarnik, representante de Coudet.

coudet 4.jpg Coudet la rompió como jugador de River.

Tras algunas conversaciones las partes se pusieron de acuerdo en los números y todo estaría encaminado para que “Chacho” continúe su carrera en la Banda.

El último eslabón en las negociaciones sería concretar la salida del entrenador del elenco español.

En principio, dicha situación no sería un problema, a pesar de que el vínculo con Alavés se extiende hasta mediados del 2026 y no cuenta con cláusula de rescisión.

Gallardo, quien anunció su renuncia el pasado lunes mediante un video que publicó en las redes sociales, tendrá su despedida en River este jueves cuando reciba en el Monumental a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura, a partir de las 19:30.