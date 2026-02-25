Este es el amuleto de la suerte para hoy miércoles, según tu signo

amuleto de la suerte La moneda de la suerte en una pulsera es uno de los amuletos más usados.

Géminis: tu amuleto de la fortuna es la pluma. Esta representa comunicación clara y decisiones acertadas. Perfecta para quienes tienen reuniones o conversaciones importantes.

Cáncer: tu signo conectará con la intuición y la protección emocional del ojo turco. Llevarla cerca ayuda a equilibrar sentimientos, sobre todo los negativos.

Leo: si usas la piedra citrina este miércoles tendrás brillo personal y alcanzarás el éxito próximamente. Refuerza liderazgo y confianza.

Virgo: tu amuleto de la suerte es la hoja de laurel. Es el tradicional símbolo de triunfo y claridad mental. Ideal para cerrar pendientes.

Libra: usa una pulsera de hilo rojo para tu suerte, está vinculada a la protección energética y al equilibrio en relaciones.

Escorpio: tu signo debe usar la obsidiana, una piedra protectora que absorbe energías negativas y potencia la transformación.

Sagitario: una una ampanita pequeña como amuleto. Esto activará la energía del movimiento y atrae noticias positivas.

Capricornio: una figura de elefante será ideal para tu signo. Pues es un símbolo de sabiduría, fortaleza y estabilidad en decisiones laborales.

Acuario: tu amuleto de la suerte es una estrella plateada. Representa inspiración y creatividad. Ideal para proyectos nuevos.

Piscis: usa la amatista para favorecer la calma interior y la conexión espiritual.

Cómo potenciar tu amuleto este miércoles

Intencioná el objeto con un pensamiento positivo.

Llevá el amuleto durante el día o colocalo en tu espacio de trabajo.

durante el día o colocalo en tu espacio de trabajo. Agradecé mentalmente las oportunidades que lleguen.

Los amuletos no cambian el destino por sí solos, pero pueden ayudarte a enfocar tu energía y predisposición. Este miércoles 25 de febrero es una oportunidad para renovar intenciones y atraer buena fortuna con un pequeño gesto simbólico.