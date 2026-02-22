El amuleto de la suerte para este domingo: protección y energía positiva para arrancar el lunes con todo

El domingo está asociado al cierre de etapas y a la preparación de nuevos comienzos. Por eso, es el momento perfecto para liberar tensiones acumuladas, limpiar el ambiente del hogar, renovar la intención personal, activar energía positiva para el trabajo y proyectos y realizar este pequeño ritual ayuda a comenzar el lunes con sensación de orden y liviandad.

Cómo preparar el amuleto paso a paso

Para poner la suerte de tu lado vas a necesitar un pequeño recipiente, sal gruesa y una ramita de romero fresco o seco. Bien, ahora el ritual es muy simple, debes seguir estos pasos:

sal y romero (1) Este ritual te traerá beneficios únicos.

Colocá sal gruesa en el recipiente. Apoyá encima la ramita de romero. Ubicalo cerca de la puerta de entrada o en tu habitación. Mientras lo hacés, pensá en aquello que querés dejar atrás y en lo que deseás atraer en la nueva semana. Podés dejarlo allí hasta el próximo domingo y luego desechar la sal.

Este ritual para que el amuleto de la suerte es muy efectivo porque la sal absorbe energías densas y simboliza limpieza y el romero por su lado, está asociado a protección, claridad mental y memoria. Además, si lo pones en la entrada bloqueará todo lo negativo y permite ingresar nuevas oportunidades.

Tomarte unos minutos el domingo para preparar tu amuleto no solo activa simbolismos ancestrales, sino que también ordena tu mente. Te permite definir objetivos y arrancar el lunes con energía enfocada.