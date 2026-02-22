El amuleto de la suerte para este domingo: protección y energía positiva para arrancar el lunes con todo

El domingo es el día ideal para hacer una pausa, ordenar pensamientos y preparar la energía para la semana que comienza. Según distintas tradiciones espirituales, existe un amuleto sencillo que puede ayudarte a empezar el lunes con claridad mental, protección y buena fortuna.
El amuleto de la suerte para hoy: sal gruesa y romero para limpiar y activar energía
La combinación de sal gruesa y romero es uno de los rituales más antiguos para limpiar energías negativas y atraer protección.
En el Feng Shui la limpieza energética del hogar antes de iniciar un nuevo ciclo es fundamental para permitir que el “chi” fluya sin bloqueos. La sal simboliza purificación, mientras que el romero representa protección y renovación.
El domingo está asociado al cierre de etapas y a la preparación de nuevos comienzos. Por eso, es el momento perfecto para liberar tensiones acumuladas, limpiar el ambiente del hogar, renovar la intención personal, activar energía positiva para el trabajo y proyectos y realizar este pequeño ritual ayuda a comenzar el lunes con sensación de orden y liviandad.
Cómo preparar el amuleto paso a paso
Para poner la suerte de tu lado vas a necesitar un pequeño recipiente, sal gruesa y una ramita de romero fresco o seco. Bien, ahora el ritual es muy simple, debes seguir estos pasos:
- Colocá sal gruesa en el recipiente.
- Apoyá encima la ramita de romero.
- Ubicalo cerca de la puerta de entrada o en tu habitación.
- Mientras lo hacés, pensá en aquello que querés dejar atrás y en lo que deseás atraer en la nueva semana.
- Podés dejarlo allí hasta el próximo domingo y luego desechar la sal.
Este ritual para que el amuleto de la suerte es muy efectivo porque la sal absorbe energías densas y simboliza limpieza y el romero por su lado, está asociado a protección, claridad mental y memoria. Además, si lo pones en la entrada bloqueará todo lo negativo y permite ingresar nuevas oportunidades.
Tomarte unos minutos el domingo para preparar tu amuleto no solo activa simbolismos ancestrales, sino que también ordena tu mente. Te permite definir objetivos y arrancar el lunes con energía enfocada.