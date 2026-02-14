Cuál es el amuleto de la suerte para este domingo y qué energía ayuda a activar

Desde la espiritualidad y las tradiciones ancestrales, la canela representa:

Prosperidad económica

Atracción de oportunidades

Energía, motivación y empuje

Protección energética suave

Por eso suele usarse cuando se busca destrabar situaciones o darle impulso a proyectos estancados.

canela Se cree que la canela actúa como un imán para las energías positivas, ideal para iniciar la semana.

Cómo usar la canela en rama este domingo

Para potenciar su efecto el 15 de febrero, se recomienda llevar una ramita en la billetera o bolsillo, colocarla cerca de la puerta de entrada, sostenerla unos minutos y pensar una intención clara y cambiarla cuando pierda su aroma. La verdad es que no hace falta realizar rituales complejos, el valor está en la intención que le des.

El domingo es un día de transición entre el descanso y la acción. La canela ayuda a activar la energía sin alterar el equilibrio, preparando el terreno para decisiones, movimientos y oportunidades que pueden aparecer en los días siguientes.

Creas o no en los amuletos, la canela en rama funciona como un objeto ideal de avance y confianza. Por eso, el domingo 15 de febrero, muchas personas la eligen como su amuleto de la suerte para empezar la semana con energía renovada.