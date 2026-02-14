Inicio Horóscopo Amuleto
Amuletos

Cuál es el amuleto de la suerte para este domingo y qué energía ayuda a activar

En este domingo 15 es ideal tener al lado un amuleto que te de suerte y energía para iniciar la semana. Te contamos con cuál te verás beneficiado

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cuál es el amuleto de la suerte para este domingo y qué energía ayuda a activar

Cuál es el amuleto de la suerte para este domingo y qué energía ayuda a activar

Este domingo 15 de febrero es un día ideal para atraer prosperidad, movimiento y nuevas oportunidades. Por eso, según el horóscopo, hay un amuleto sencillo, muy usado y cargado de simbolismo que se destaca especialmente para esta fecha.

Se trata de un objeto que quienes son de consumirlo para las comidas o postres, pueden tenerlo en casa. Lo que desconocen es que se trata de un elemento muy poderoso en el mundo espiritual y energético.

El amuleto de la suerte para hoy es la canela en rama

amuleto de la suerte canela
Este domingo el amuleto que te dar&aacute; suerte es la canela en rama.

Este domingo el amuleto que te dará suerte es la canela en rama.

La canela en rama es uno de los amuletos más utilizados para activar la abundancia, la buena suerte y el avance personal. Se la asocia con el fuego, la acción y la energía vital, por lo que resulta ideal para un domingo que marca el inicio de una nueva semana.

Desde la espiritualidad y las tradiciones ancestrales, la canela representa:

  • Prosperidad económica
  • Atracción de oportunidades
  • Energía, motivación y empuje
  • Protección energética suave

Por eso suele usarse cuando se busca destrabar situaciones o darle impulso a proyectos estancados.

canela
Se cree que la canela act&uacute;a como un im&aacute;n para las energ&iacute;as positivas, ideal para iniciar la semana.

Se cree que la canela actúa como un imán para las energías positivas, ideal para iniciar la semana.

Cómo usar la canela en rama este domingo

Para potenciar su efecto el 15 de febrero, se recomienda llevar una ramita en la billetera o bolsillo, colocarla cerca de la puerta de entrada, sostenerla unos minutos y pensar una intención clara y cambiarla cuando pierda su aroma. La verdad es que no hace falta realizar rituales complejos, el valor está en la intención que le des.

El domingo es un día de transición entre el descanso y la acción. La canela ayuda a activar la energía sin alterar el equilibrio, preparando el terreno para decisiones, movimientos y oportunidades que pueden aparecer en los días siguientes.

Creas o no en los amuletos, la canela en rama funciona como un objeto ideal de avance y confianza. Por eso, el domingo 15 de febrero, muchas personas la eligen como su amuleto de la suerte para empezar la semana con energía renovada.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar