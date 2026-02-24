El Chacho Coudet se acerca a River: su contrato con el Alavés y la identificación con los Millonarios
Deportivo Alavés consiguió un agónico empate en La Liga de España, mientras su DT Eduardo Chacho Coudet es el principal candidato a remplazar a Marcelo Gallardo en River.
Por UNO
Deportivo Alavés consiguió este lunes un agónico empate 2-2 ante el Girona, en la 25ta fecha de La Liga de España, y casi de inmediato su DT Eduardo Chacho Coudet figura en los medios como uno de los candidatos a remplazar a Marcelo Gallardo en River.
En el Estadio de Mendizorroza, Lucas Boyé, otro ex River, convirtió por duplicado para los locales, mientras que los ucranianos Vladyslav Vanat y Viktor Tsygankov anotaron para los comandados por Míchel.
Con este resultado, los dirigidos por el Chacho Coudet alcanzaron la 14ta posición del campeonato español con 27 unidades producto de 7 victorias, 6 empates y 12 derrotas.
Ante el anuncio de la desvinculación de Gallardo dirigentes de River se comunicaron con el representante de Coudet quien tiene contrato con el Alavés hasta el final de esta temporada, pero también existe una cláusula de salida a favor del Chacho.
La trayectoria de Coudet como DT
Rosario Central 2015-17
Tijuana (México) 2017
Racing 2017-20
Internacional (Brasil) 2020
Celta de Vigo (España) 2020-23
Atlético Mineiro (Brasil) 2023
Internacional (Brasil) 2023-24
Deportivo Alavés (España) 2024-actualidad
Ganó el campeonato estadual con el Mineiro y dos títulos con Racing.
El vínculo del Chacho Coudet con River
Con 51 años, Eduardo Coudet es uno de los candidatos a remplazar Gallardo como DT de River club en el que tuvo dos pasos como jugador 1999-2002 y 2003-2004.
179 partidos, 27 goles y 5 campeonatos locales identifican al Chacho con River por más que surgió de Platense, tuvo 3 períodos en Rosario Central como jugador y otro como entrenador, además de haber dirigido a Racing.