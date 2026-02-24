El Chacho Coudet se acerca a River: su contrato con el Alavés y la identificación con los Millonarios

tuit coudet 1

Ante el anuncio de la desvinculación de Gallardo dirigentes de River se comunicaron con el representante de Coudet quien tiene contrato con el Alavés hasta el final de esta temporada, pero también existe una cláusula de salida a favor del Chacho.

Embed - DEPORTIVO ALAVÉS 2 - 2 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

La trayectoria de Coudet como DT

Rosario Central 2015-17

Tijuana (México) 2017

Racing 2017-20

Internacional (Brasil) 2020

Celta de Vigo (España) 2020-23

Atlético Mineiro (Brasil) 2023

Internacional (Brasil) 2023-24

Deportivo Alavés (España) 2024-actualidad

Ganó el campeonato estadual con el Mineiro y dos títulos con Racing.

El vínculo del Chacho Coudet con River

Con 51 años, Eduardo Coudet es uno de los candidatos a remplazar Gallardo como DT de River club en el que tuvo dos pasos como jugador 1999-2002 y 2003-2004.

179 partidos, 27 goles y 5 campeonatos locales identifican al Chacho con River por más que surgió de Platense, tuvo 3 períodos en Rosario Central como jugador y otro como entrenador, además de haber dirigido a Racing.