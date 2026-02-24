Boca se sacó la mufa y le ganó a Gimnasia de Chivilcoy en Salta con un doblete de Bareiro
Boca venció a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina
Por UNO
Boca le ganó 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy este martes, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina., con un doblete de Adam Bareiro, quien debutó en el club auriazul. En la próxima instancia el Xeneize se medirá con el ganador del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.
Boca llegaba a este encuentro en un mal momento, ya que había ganado solo uno de sus últimos cinco partidos en el Torneo Apertura, mientras que en las últimas fechas no pasó del cero como local ante Platense y Racing, por lo que el hincha hizo sentir su descontento.
A los 40 minutos del primer tiempo Adam Bareiro abrió la cuenta para el Xeneize y a los 12' del complemento el ex River puso el segundo.
A los 2 minutos del partido el debutante Adam Bareiro, quien quiso definir por sobre el cuerpo del arquero Nicolás Dormisch, pero no pudo anotar.
A los 40 minutos del primer tiempo Janson desbordó por la izquierda y habilitó a Bareiro, quien definió con categoría
A los 12' del complemento Marco Pellegrino lanzó un centro desde la izquierda y Bareiro la peinó para poner el segundo.
Bareiro, que tuvo un mal paso por River, luego jugó en Al-Rayyan de Qatar y Fortaleza de Brasil antes de sumarse al Boca de Úbeda.
El equipo de la Ribera ganó en Salta y espera rival en los 16avos de final de la Copa Argentina.
Lo que viene para Boca
Tras enfrentar a Independiente de Chivilcoy, el equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá a Gimnasia y Esgrima el sábado 28 de febrero a las 17.45, por la octava fecha del Torneo Apertura. Mientras que el partido de la fecha 7 que debe afrontar el Auriazul ante Lanús, de visitante, se jugará el miércoles 4 de marzo a las 21.