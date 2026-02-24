Boca se sacó la mufa y le ganó a Gimnasia de Chivilcoy en Salta con un doblete de Bareiro

boca Boca juega en Salta por la Copa Argentina.

A los 2 minutos del partido el debutante Adam Bareiro, quien quiso definir por sobre el cuerpo del arquero Nicolás Dormisch, pero no pudo anotar.

A los 40 minutos del primer tiempo Janson desbordó por la izquierda y habilitó a Bareiro, quien definió con categoría

A los 12' del complemento Marco Pellegrino lanzó un centro desde la izquierda y Bareiro la peinó para poner el segundo.

Bareiro, que tuvo un mal paso por River, luego jugó en Al-Rayyan de Qatar y Fortaleza de Brasil antes de sumarse al Boca de Úbeda.

El equipo de la Ribera ganó en Salta y espera rival en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Lo que viene para Boca

Tras enfrentar a Independiente de Chivilcoy, el equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá a Gimnasia y Esgrima el sábado 28 de febrero a las 17.45, por la octava fecha del Torneo Apertura. Mientras que el partido de la fecha 7 que debe afrontar el Auriazul ante Lanús, de visitante, se jugará el miércoles 4 de marzo a las 21.