Daniel Vila sobre la persecución a la AFA: "Lo que hacemos los dirigentes de los clubes es defender al fútbol"

"La denuncia de ARCA es una consecuencia, diría menor, sobre la cuestión de fondo. Pensemos que este ataque sobre la AFA a su presidente y tesorero empezó hace tres meses aproximadamente y es cotidiano, es todos los días. Lo de ARCA es de ahora, de hace un par de días. Pero la cuestión de fondo es que se está discutiendo de quiénes son los derechos de televisión y eso es lo que ha generado desde un sector de los medios una gran campaña de agresión sobre el presidente y tesorero de AFA", amplió su concepto.

"Lo que estamos haciendo los dirigentes del fútbol es defender al fútbol. Y cuando defendemos al fútbol, defendemos a los hinchas del fútbol. A nosotros nos duele tener que parar el fútbol, a los clubes nos genera una pérdida económica importante, a los jugadores y al técnico les hace perder competitividad, al público le hace perder la posibilidad de tener un fin de semana con fútbol. No es una medida grata, pero nos parecía que era necesario ponerle un punto a esto y aclarar la situación. Entonces, para aclarar la situación hay que hacer un parate. Y quiero aclarar que esto fue una decisión de los presidentes de los clubes, y no del presidente de AFA ni del tesorero", aclaró.

"Yo no soy ni opositor ni nada. Esto no tiene que ver con el gobierno actual. Por supuesto, los intereses económicos afectados son del Grupo Clarín, son los de Torneos y Competencias, que se ha quedado sin los derechos del Mundial para sus pantallas, y se ha quedado sin los derechos de todo el fútbol del ascenso, más la comercialización internacional de todo el fútbol argentino. Y eso le significó en el balance del año pasado, una ganancia de 27 millones de dólares. Esto es lo que estamos discutiendo. Entonces, para poner las cosas con nombre y apellido y con montos, esto es una discusión acerca de dinero, dinero que tiene que venir a AFA, dinero que tiene que ir a los clubes, dinero que le tiene que servir al fútbol", dijo.

futbol-copa argentina-semifinal-independiente rivadavia-river Vila opinó sobre el partidazo que se viene entre la Lepra y River. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Daniel Vila dio una opinión sobre Independiente Rivadavia vs. River

Luego el dirigente azul fue consultado por el partido que la Lepra jugará con River. "A Independiente lo que le conviene el lunes es ganar. ¿Y el técnico de River? Es un problema de River. Independiente tiene su plantel, tiene su cuerpo técnico, tiene su sistema de juego, tiene conceptos claros de lo que tiene que hacer en la cancha, que por supuesto hay veces que no sale. Pero Alfredo Berti en ese sentido plantea muy bien los partidos. De los últimos 8 partidos hemos perdido solamente uno y los demás todos los ganamos, contando el de Copa Argentina", repasó.

sebastian-villa-independiente-rivadavia Daniel Vila elogió a Sebastián Villa. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Vila habló de Sebastián Villa

Por último, Vila se refirió al presente de Sebastián Villa en la Lepra al decir: "Arrancó, fue de menos a más y creo que vimos un Villa en el último partido que es de una jerarquía extraordinaria. Es un jugador de élite, es un jugador de los mejores del fútbol argentino. Si es que no es el mejor".