Daniel Vila sobre la persecución a la AFA: "Lo que hacemos los dirigentes de los clubes es defender al fútbol"
El titular de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, se refirió a lo que significa el paro de todas las categorías de la AFA contra el avasallamiento que sufre la AFA
Por UNO
El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila clarificó el panorama sobre lo que significa el paro de todas las categorías de la AFA que se realizará entre el 5 y el 8 de marzo. En una entrevista con el programa Ovación 90, de Radio Nihuil, defendió la medida y dijo que los clubes están defendiendo el fútbol.
"Yo creo que sobre este tema hay mala información y a veces hay, de parte de algún sector de los medios, información sesgada, información que confunde, información condicionada y no se esclarece. Entonces nos pareció a los dirigentes del fútbol, los presidentes de los clubes de la Liga Profesional, que había que -de algún modo -echar luz sobre esto y la manera fue llamar la atención con un paro del fútbol para poder aclarar, para que la gente sepa de qué se trata. Acá no hay buenos, acá no hay malos, acá hay intereses y acá hay intereses económicos muy importantes. Están en juego los derechos de televisión que perdió un sector, un grupo empresario grande de Argentina y están los derechos de televisión del Mundial también. Acá no hay otra cosa más que eso, la disputa por dinero, por plata, por intereses económicos", explicó Vila
"La denuncia de ARCA es una consecuencia, diría menor, sobre la cuestión de fondo. Pensemos que este ataque sobre la AFA a su presidente y tesorero empezó hace tres meses aproximadamente y es cotidiano, es todos los días. Lo de ARCA es de ahora, de hace un par de días. Pero la cuestión de fondo es que se está discutiendo de quiénes son los derechos de televisión y eso es lo que ha generado desde un sector de los medios una gran campaña de agresión sobre el presidente y tesorero de AFA", amplió su concepto.
"Lo que estamos haciendo los dirigentes del fútbol es defender al fútbol. Y cuando defendemos al fútbol, defendemos a los hinchas del fútbol. A nosotros nos duele tener que parar el fútbol, a los clubes nos genera una pérdida económica importante, a los jugadores y al técnico les hace perder competitividad, al público le hace perder la posibilidad de tener un fin de semana con fútbol. No es una medida grata, pero nos parecía que era necesario ponerle un punto a esto y aclarar la situación. Entonces, para aclarar la situación hay que hacer un parate. Y quiero aclarar que esto fue una decisión de los presidentes de los clubes, y no del presidente de AFA ni del tesorero", aclaró.
"Yo no soy ni opositor ni nada. Esto no tiene que ver con el gobierno actual. Por supuesto, los intereses económicos afectados son del Grupo Clarín, son los de Torneos y Competencias, que se ha quedado sin los derechos del Mundial para sus pantallas, y se ha quedado sin los derechos de todo el fútbol del ascenso, más la comercialización internacional de todo el fútbol argentino. Y eso le significó en el balance del año pasado, una ganancia de 27 millones de dólares. Esto es lo que estamos discutiendo. Entonces, para poner las cosas con nombre y apellido y con montos, esto es una discusión acerca de dinero, dinero que tiene que venir a AFA, dinero que tiene que ir a los clubes, dinero que le tiene que servir al fútbol", dijo.
Daniel Vila dio una opinión sobre Independiente Rivadavia vs. River
Luego el dirigente azul fue consultado por el partido que la Lepra jugará con River. "A Independiente lo que le conviene el lunes es ganar. ¿Y el técnico de River? Es un problema de River. Independiente tiene su plantel, tiene su cuerpo técnico, tiene su sistema de juego, tiene conceptos claros de lo que tiene que hacer en la cancha, que por supuesto hay veces que no sale. Pero Alfredo Berti en ese sentido plantea muy bien los partidos. De los últimos 8 partidos hemos perdido solamente uno y los demás todos los ganamos, contando el de Copa Argentina", repasó.
Vila habló de Sebastián Villa
Por último, Vila se refirió al presente de Sebastián Villa en la Lepra al decir: "Arrancó, fue de menos a más y creo que vimos un Villa en el último partido que es de una jerarquía extraordinaria. Es un jugador de élite, es un jugador de los mejores del fútbol argentino. Si es que no es el mejor".