La noticia que dio Daniel Vila y celebran los hinchas de Independiente Rivadavia

Luego fue consultado de la postergación del cotejo por el paro nacional y admitió: "Son hechos fortuitos como fue el paro, que no estaba previsto al momento que se programaron las fechas. Tampoco es tan grave porque hoy es sábado y hasta el jueves que volvemos a jugar hay descanso suficiente; hay que acostumbrarse a que se jueguen fechas tan seguidas porque pensemos que todavía no empezamos la Copa Argentina ni la Copa Libertadores y cuando empiecen esos dos torneos todavía se van a achicar más los días de descanso".

Luego habló del sorteo de la Copa Libertadores que se viene al decir: "Estamos con muchas ganas de ir, es el 18 y 19 de marzo en Asunción, la sede de la Conmebol, estamos invitados todos los presidentes de las instituciones que participamos de ese torneo".

Y añadió al respecto. "Es muy lindo sobre todo para el hincha, para los jugadores y el cuerpo técnico, es un momento histórico para la institución".

Daniel Vila y las obras de Independiente Rivadavia

"El Gargantini no tiene cara, en realidad la entrada a la platea es por el Parque, siendo que por el lado este tenemos la Arístides, que es una calle de mucho movimiento, de mucho turismo, sin embargo no la aprovecha el club; hay un restaurante que está concesionado, ahora se vence el contrato y la idea es mudar la Secretaría, construir un bar, llevar la presidencia, la sala de reuniones y la tienda sobre dos avenidas tan importantes como lo son Boulogne Sur Mer y Arístides", señaló.

"Paso a paso, van a llegar las obras, pero yo siempre digo, nosotros tomamos la decisión el año pasado de privilegiar lo deportivo, gracias a Dios fue una buena decisión porque los resultados se dieron. No hay que descuidar lo deportivo y por supuesto también darle atención a lo edilicio y a lo institucional", cerró.

La palabra de Daniel Vila: