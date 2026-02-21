Inicio Ovación Fútbol Gianluca Prestianni
Gianluca Prestianni declaró en la UEFA y desmintió los dichos de Vinicius Júnior

El argentino Gianluca Prestianni negó ante la UEFA haberle dicho "mono" a Vinicius Júnior en el encontronazo ocurrido en el partido Benfica- Real Madrid

Raúl Adriazola
Gianluca Prestianni fue acusado por Vinicius Júnior de haberlo llamado mono en un partido, y el argentino hizo su descargo en la UEFA.

Dentro de la polémica que lo envuelve, Gianluca Prestianni, se presentó en la sede de la UEFA para dar las explicaciones sobre el encontronazo que tuvo con el brasileño Vinicius en el marco del partido entre su equipo, el Benfica y el Real Madrid, donde surgió un acusación de racismo para el argentino.

Prestianni compareció ante la UEFA y aportó su versión sobre al incidente ocurrido en Lisboa, en la disputa de un juego por el torneo de campeones de Europa, y donde Vinicius Júnior acusó al argentino de racista.

Gianluca Prestianni - Vinicius Júnior (1)

Gianluca Prestianni le dijo "maricón" y no "mono" a Vinicius

Según trascendió, el jugador argentino le dijo "maricón" al histriónico delantero brasileño, y no "mono", como denunció el del Real Madrid al árbitro del encuentro por Champions League y desató la polémica.

Este tipo de acusaciones son muy seguidas y castigadas por la UEFA, que busca evitar manifestaciones de racismo y homofobia en sus competencias, y contempla sanciones económicas y la suspensión de no menos de diez partidos.

Según un informe de ESPN, Prestianni sostuvo en su testimonio ante la UEFA que en ningún momento utilizó la palabra "mono" como dijo el brasileño. "Según nuestro informe, el jugador utilizó el término "maricón", a modo de tildarlo de "llorón" a Vinicius Jr.

La Gata Fernández analiza hacer una contradenuncia

Según señalo a medios de comunicación, el representante de Giianluca Prestianni, Gastón Fernández, habló sobre el hartazgo del entorno del jugador del Benfica sobre esta controversia “Tras el comunicado emitido por el Benfica, ya no deseamos continuar con este tema. Ya hemos dejado claro que lo ocurrido no fue como intentaron presentarlo o retratarlo en relación con Gianluca (Prestianni). A partir de ahora, lo único que nos importa es brindarle tranquilidad y calma al jugador”, comentó.

