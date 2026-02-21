Gianluca Prestianni declaró en la UEFA y desmintió los dichos de Vinicius Júnior

Este tipo de acusaciones son muy seguidas y castigadas por la UEFA, que busca evitar manifestaciones de racismo y homofobia en sus competencias, y contempla sanciones económicas y la suspensión de no menos de diez partidos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChadAbrazo/status/2025010637999378691&partner=&hide_thread=false
Según un informe de ESPN, Prestianni sostuvo en su testimonio ante la UEFA que en ningún momento utilizó la palabra "mono" como dijo el brasileño. "Según nuestro informe, el jugador utilizó el término "maricón", a modo de tildarlo de "llorón" a Vinicius Jr.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChadAbrazo/status/2025017641052618943&partner=&hide_thread=false
La Gata Fernández analiza hacer una contradenuncia
Según señalo a medios de comunicación, el representante de Giianluca Prestianni, Gastón Fernández, habló sobre el hartazgo del entorno del jugador del Benfica sobre esta controversia “Tras el comunicado emitido por el Benfica, ya no deseamos continuar con este tema. Ya hemos dejado claro que lo ocurrido no fue como intentaron presentarlo o retratarlo en relación con Gianluca (Prestianni). A partir de ahora, lo único que nos importa es brindarle tranquilidad y calma al jugador”, comentó.