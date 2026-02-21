Inicio Ovación Fútbol Liga Profesional
Liga Profesional

"Nunca me fui": Un histórico de Rosario Central anunció su retorno al club para jugar la Liga Profesional

Tras dos años de haberse retirado, un delantero goleador quiere jugar junto a Ángel Di María en Rosario Central, en lo que será su quinta etapa en el Canalla

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Campeón de la Liga 2025, Rosario Central, tendrá el retorno de un goleador histórico que hará dupla con Ángel Di María.

El "Campeón de la Liga 2025", Rosario Central, tendrá el retorno de un goleador histórico que hará dupla con Ángel Di María.

Este sábado el ambiente del fútbol se encontró con una sorpresa, tras dos años de haberse retirado, el delantero santafesino Marco Ruben volverá a los 39 años a vestir la camiseta del Canalla, donde tienen el honor de ser el máximo goleador de la institución.

El artillero nacido en Capitán Bermúdez tendrá de esta forma una quinta etapa en Rosario Central, donde podrá formar dupla con otro histórico, Ángel Di María.

Marco-Ruben-2.jpg
Quinto cap&iacute;tulo para un romance entre Rosario Central y el goleador Marco Ruben, que jugar&aacute; la Liga Profesional junto a Di Mar&iacute;a.

Quinto capítulo para un romance entre Rosario Central y el goleador Marco Ruben, que jugará la Liga Profesional junto a Di María.

Desde sus cuentas en las redes sociales, del equipo rosarino, el jugador anunció su retorno y remarcó que “nunca me fui”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2025201537392214342&partner=&hide_thread=false

El anuncio de Marco Ruben al fútbol y en el club de sus amores

Desde el club Rosario Central postearon con varias imágenes de los primeros ciclos de Ruben en la entidad. Luego, compartieron un video con la palabra “vuelta” como clave y en el final aparece el delantero aclarando que “no es una vuelta. Nunca me fui”.

Este será el quinto ciclo de Ruben en Rosario Central. El primero fue entre 2004 y 2007, cuando se fue a River. Luego volvió en 2015 (tras jugar en Europa y México), en 2021 (dejando Paranaense) y 2024 (Deportivo Maldonado de Uruguay). Durante su paso por el club, el nacido en Capitán Bermúdez, Santa Fe, ha disputado 282 partidos, en los que anotó 106 goles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2025199578736115827&partner=&hide_thread=false

Rosario Central tendrá un 2026 clave por delante, en el que intentará dar pelea en el ámbito local aunque su gran objetivo es la Copa Libertadores, competición que disputará por primera vez desde el 2024. La mejor actuación del Canalla en el torneo de clubes más importante de América se dio en el año 2001, cuando llegó hasta las semifinales.

Con este nuevo regreso, Ruben saldrá del retiro por segunda ocasión, ya que había dejado la práctica profesional en 2022 y en 2024 y el "efecto" Di María", que llevó al equipo Canalla a ser ungido por la AFA como "Campeón de la Liga 2025" por terminar en lo más alto de la tabla general; lo ha entusiasmado.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas