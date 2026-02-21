"Nunca me fui": Un histórico de Rosario Central anunció su retorno al club para jugar la Liga Profesional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2025201537392214342&partner=&hide_thread=false EL GOLEADOR HISTÓRICO pic.twitter.com/gxiKGx8rE5 — Rosario Central (@RosarioCentral) February 21, 2026

El anuncio de Marco Ruben al fútbol y en el club de sus amores

Desde el club Rosario Central postearon con varias imágenes de los primeros ciclos de Ruben en la entidad. Luego, compartieron un video con la palabra “vuelta” como clave y en el final aparece el delantero aclarando que “no es una vuelta. Nunca me fui”.

Este será el quinto ciclo de Ruben en Rosario Central. El primero fue entre 2004 y 2007, cuando se fue a River. Luego volvió en 2015 (tras jugar en Europa y México), en 2021 (dejando Paranaense) y 2024 (Deportivo Maldonado de Uruguay). Durante su paso por el club, el nacido en Capitán Bermúdez, Santa Fe, ha disputado 282 partidos, en los que anotó 106 goles.

MARCO RUBEN VUELVE DEL RETIRO Y JUGARÁ OTRA VEZ EN ROSARIO CENTRAL.

Su último partido fue en ¡2024!



February 21, 2026

Rosario Central tendrá un 2026 clave por delante, en el que intentará dar pelea en el ámbito local aunque su gran objetivo es la Copa Libertadores, competición que disputará por primera vez desde el 2024. La mejor actuación del Canalla en el torneo de clubes más importante de América se dio en el año 2001, cuando llegó hasta las semifinales.

Con este nuevo regreso, Ruben saldrá del retiro por segunda ocasión, ya que había dejado la práctica profesional en 2022 y en 2024 y el "efecto" Di María", que llevó al equipo Canalla a ser ungido por la AFA como "Campeón de la Liga 2025" por terminar en lo más alto de la tabla general; lo ha entusiasmado.