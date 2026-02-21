El optimismo y la alegría de los hinchas de Independiente Rivadavia en la previa del partido con el Rojo

Con la alegría de volver a alentar al club de sus amores, y con el optimismo de retornar a la senda del triunfo, los fanáticos de Independiente Rivadavia poco a poco van ocupando su lugar en el Bautista Gargantini.

Con amigos, en familia o con los conocidos de la cancha, esos que por al menos por 90 minutos se vuelven del círculo íntimo, los hinchas sueltan sus energías positivas para que su equipo sume de a tres y siga prendido en los primeros puestos de la Zona B de la Liga Profesional.

hincha-independiente-rivadavia

“Acá estamos como siempre, alentando a Independiete Rivadavia. Esperamos volver al triunfo, después de la derrota con Belgrano. Hoy nos quedamos con los tres puntos”, dijo Rodrigo, un fanático azul.

Su amigo Pablo dijo: “Contra Belgrano merecimos empatar. Fue una derrota injusta. Hoy volvemos a la victoria y a quedar en lo más alto de la tabla".

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura

Tras jugar con el Rojo de Avellaneda, la Lepra visitará a Racing el jueves 26 de febrero a las 17.15, por la 7ma fecha del Torneo Apertura.