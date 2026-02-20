Inicio Ovación Rugby Súper Rugby Américas
Rugby internacional

Súper Rugby Américas: Tarucas, con 3 mendocinos, goleó a Selknam en el encuentro inaugural

Tarucas, con 3 mendocinos en el equipo titular, se impuso de manera contundente a Selknam en el partido que puso en marcha el Súper Rugby Américas.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Tarucas ganó sin discusiones.

Tarucas, con 3 mendocinos en el equipo titular, se impuso de manera contundente a Selknam por 41 a 13 en el partido que puso en marcha la edición 2026 del Súper Rugby Américas.

En la cancha del Tucumán Lawn Tennis, el conjunto naranja fue superior y tras un parcial ajustado de 8 a 3 terminó imponiéndose con tries de Ignacio Marquieguez, Francisco Moreno, un try penal, Thiago Sbrocco (2) y Tomás Vanni. Ignacio Cerrutti agregó un penal y un par de conversiones. Para el conjunto chileno hubo tries de Augusto Bohme y Cristóbal Game y un penal de Tomás Salas.

55107277998_a17c78e8bc_k
Buen triunfo de la franquicia tucumana en el Súper Rugby Américas.

Tarucas. dirigido por ex Puma tucumano Álvaro Galindo, tuvo como titulares al segunda línea Luciano Asevedo y los alas Facundo Cardozo y Agustín Sarelli (subcapitán).

El encuentro fue el primero de la competencia ya que por el paro general del jueves 19 debió postergarse para el lunes 23 a las 20 el cruce que Dogos XV y Cobras Brasil Rugby jugarán en Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/2025023320899424582&partner=&hide_thread=false

Lo que viene en el Súper Rugby Américas 2026

La jornada de este sábado 21 comenzará en Asunción, a partir de las 18:30 horas, cuando se enfrenten Yacare XV y Pampas, mientras que a las 20.30 será el debut oficial de la nueva franquicia: Capibaras XV.

En la cancha del Hipódromo de Rosario el conjunto que representa al Litoral será anfitrión del tres veces campeón, y defensor del título: Peñarol Rugby de Uruguay.

Todos los partidos se podrán ver en vivo por ESPN y Disney Plus.

