Súper Rugby Américas: Tarucas, con 3 mendocinos, goleó a Selknam en el encuentro inaugural

El encuentro fue el primero de la competencia ya que por el paro general del jueves 19 debió postergarse para el lunes 23 a las 20 el cruce que Dogos XV y Cobras Brasil Rugby jugarán en Córdoba.

¡Tarucas fue para adelante y tuvo su recompensa!



Tras algunas fases, la franquicia tucumana fue consistente y llegó al ingoal contra Selknam de la mano de Thiago Sbrocco.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium — ScrumRugby (@ScrumESPN) February 21, 2026

Lo que viene en el Súper Rugby Américas 2026

La jornada de este sábado 21 comenzará en Asunción, a partir de las 18:30 horas, cuando se enfrenten Yacare XV y Pampas, mientras que a las 20.30 será el debut oficial de la nueva franquicia: Capibaras XV.

En la cancha del Hipódromo de Rosario el conjunto que representa al Litoral será anfitrión del tres veces campeón, y defensor del título: Peñarol Rugby de Uruguay.

Todos los partidos se podrán ver en vivo por ESPN y Disney Plus.