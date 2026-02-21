Lo que viene para Gimnasia y Esgrima: en menos de una semana jugará ante Independiente y Boca

La última vez entre el Lobo y el Rojo

La última vez que se enfrentaron Gimnasia e Independiente de Avellaneda fue por la Copa Argentina y el Lobo cayó por 2 a 1, en San Luis, el 29 de junio del año pasado.

Lo ganaba el Mensana con un gol de Diego Mondino, pero lo empató Santiago Montiel, de penal, y a los 44' el colombiano Angulo marcó el 2 a 1 para el Rojo.

Gimnasia y Esgrima jugará con Boca en La Bombonera

Tras jugar ante Independiente de Avellaneda, y por la 8va fecha, Gimnasia y Esgrima jugará un partido siempre especial ante Boca Juniors en La Bombonera, algo que no hacía desde la época de los viejos nacionales.

El encuentro entre el Lobo y el Xeneize, se disputará el sábado 28 de febrero desde las 17.45.

La campaña de Gimnasia y Esgrima en las primeras 6 fechas del Torneo Apertura

vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (V) 1-0

vs. San Lorenzo (L) 0-1

vs. Unión (V) 0-4

vs Instituto (L) 1-0

vs. Talleres (V) 1-2

vs Gimnasia La Plata (L) 0-1

Ocupa el puesto 11 en la Zona A con 6 puntos.