Lo que viene para Gimnasia y Esgrima: en menos de una semana jugará ante Independiente y Boca

Tras la derrota de este viernes ante el Lobo de La Plata, en el estadio Víctor Legrotalie, Gimnasia y Esgrima seguirá su recorrido en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional jugando nuevamente de local.
En menos de una semana Gimnasia y Esgrima tendrá que enfrentar a dos grandes del fútbol argentino. El Lobo recibirá a Independiente y luego visitará a Boca
El segundo encuentro seguido en el Parque será nada menos que ante Independiente de Avellaneda, uno de los grandes del fútbol argentino, que este sábado desde las 17 se presentará ante Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini.
El partido, válido por la 7ma fecha se disputará este martes 24 desde las 22.
La última vez que se enfrentaron Gimnasia e Independiente de Avellaneda fue por la Copa Argentina y el Lobo cayó por 2 a 1, en San Luis, el 29 de junio del año pasado.
Lo ganaba el Mensana con un gol de Diego Mondino, pero lo empató Santiago Montiel, de penal, y a los 44' el colombiano Angulo marcó el 2 a 1 para el Rojo.
Tras jugar ante Independiente de Avellaneda, y por la 8va fecha, Gimnasia y Esgrima jugará un partido siempre especial ante Boca Juniors en La Bombonera, algo que no hacía desde la época de los viejos nacionales.
El encuentro entre el Lobo y el Xeneize, se disputará el sábado 28 de febrero desde las 17.45.
Ocupa el puesto 11 en la Zona A con 6 puntos.