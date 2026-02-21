Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Lo que viene para Gimnasia y Esgrima: en menos de una semana jugará ante Independiente y Boca

En menos de una semana Gimnasia y Esgrima tendrá que enfrentar a dos grandes del fútbol argentino. El Lobo recibirá a Independiente y luego visitará a Boca

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El Lobo tendrá una semana muy intensa.

Foto: Axel Lloret/UNO

Tras la derrota de este viernes ante el Lobo de La Plata, en el estadio Víctor Legrotalie, Gimnasia y Esgrima seguirá su recorrido en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional jugando nuevamente de local.

El segundo encuentro seguido en el Parque será nada menos que ante Independiente de Avellaneda, uno de los grandes del fútbol argentino, que este sábado desde las 17 se presentará ante Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini.

gimnasia 14
Gimnasia y Esgrima buscará sumar ante dos de los grandes del fútbol argentino.

El partido, válido por la 7ma fecha se disputará este martes 24 desde las 22.

La última vez entre el Lobo y el Rojo

La última vez que se enfrentaron Gimnasia e Independiente de Avellaneda fue por la Copa Argentina y el Lobo cayó por 2 a 1, en San Luis, el 29 de junio del año pasado.

Lo ganaba el Mensana con un gol de Diego Mondino, pero lo empató Santiago Montiel, de penal, y a los 44' el colombiano Angulo marcó el 2 a 1 para el Rojo.

Gimnasia y Esgrima jugará con Boca en La Bombonera

Tras jugar ante Independiente de Avellaneda, y por la 8va fecha, Gimnasia y Esgrima jugará un partido siempre especial ante Boca Juniors en La Bombonera, algo que no hacía desde la época de los viejos nacionales.

El encuentro entre el Lobo y el Xeneize, se disputará el sábado 28 de febrero desde las 17.45.

La campaña de Gimnasia y Esgrima en las primeras 6 fechas del Torneo Apertura

  • vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (V) 1-0
  • vs. San Lorenzo (L) 0-1
  • vs. Unión (V) 0-4
  • vs Instituto (L) 1-0
  • vs. Talleres (V) 1-2
  • vs Gimnasia La Plata (L) 0-1

Ocupa el puesto 11 en la Zona A con 6 puntos.

