Estudio descorazonador: el ejercicio quema menos calorías de lo que se creía

Este fenómeno se conoce como el modelo restringido de gasto energético. Bajo esta premisa, el cuerpo ajusta sus funciones internas para que el consumo de calorías no se dispare de manera descontrolada. Gran parte de esta caída proviene de la tasa metabólica basal, que representa la energía necesaria para mantener los órganos en funcionamiento. Aunque este ajuste no explica la totalidad del déficit, confirma que el sistema humano busca el equilibrio presupuestario de forma constante.

Diferencias entre el cardio y la fuerza

ejercicio

El entrenamiento aeróbico parece generar la mayor compensación energética entre los participantes evaluados. Aquellos individuos que realizaron largas sesiones de cardio mostraron una caída más pronunciada en otros gastos diarios en comparación con quienes realizaron trabajos de fuerza. El levantamiento de pesas requiere procesos de reparación muscular que podrían limitar la capacidad del cuerpo para recortar gastos en otras áreas.

Cuando se combina una dieta estricta con una alta carga de actividad, la compensación de calorías alcanza niveles todavía más altos. Ante la falta de alimento, el organismo protege las funciones esenciales mediante el recorte en gastos discrecionales, como el movimiento espontáneo o la recuperación celular. Los experimentos en modelos animales respaldan esta teoría, demostrando que en condiciones de escasez, el ejercicio adicional a veces no logra elevar el gasto total en absoluto.

A pesar de los resultados de este estudio, la actividad física mantiene una importancia fundamental para la salud integral. El enfoque debe separar la pérdida de peso, impulsada principalmente por la alimentación, de los beneficios sistémicos del movimiento. El entrenamiento fortalece el corazón, mejora la condición física y reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas, independientemente de cuántas calorías se registren en la balanza.