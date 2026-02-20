Estudio descifra el misterio: por qué se producen las "Cataratas de Sangre" en la Antártida

catarata El misterio duró cientos de años.

Estas pulsaciones de líquido resultan difíciles de predecir, ya que cualquier modificación mínima en el estrés del hielo o un bloqueo interno pueden retrasar la liberación durante meses. El estudio indica que el flujo se compone de salmuera, una mezcla de agua con alta concentración de sal que evita la congelación incluso en temperaturas extremas. Este compuesto químico se mantiene en estado líquido tras miles de años de interacción con rocas y depósitos subterráneos.

El proceso químico en la Antártida

El tono rojizo característico de las cataratas ocurre por un proceso de oxidación rápida. El líquido atrapado bajo el glaciar contiene diminutas partículas de hierro que, al entrar en contacto con el oxígeno del aire exterior, cambian de color en cuestión de minutos. Este fenómeno transforma el agua clara en un flujo que parece óxido, manchando el frente del glaciar Taylor mientras la corriente desciende hacia el lago Bonney.

Los datos obtenidos por cámaras y sensores térmicos mostraron que la descarga no solo afecta la superficie del hielo, sino también el ecosistema circundante. Durante el evento registrado, el agua del lago Bonney experimentó un enfriamiento en sus capas profundas. La entrada de esta salmuera densa alteró la estratificación del lago, lo que podría influir en la distribución de nutrientes para los microorganismos que habitan en estas condiciones extremas.

Vida sin oxígeno

cartarata sangre El estudio parece haber revelado la causa de estas cataratas de sangre.

Bajo el hielo de la Antártida, existen microbios que logran sobrevivir sin oxígeno gracias a la química del hierro y el azufre. Estos organismos utilizan minerales disueltos como combustible en un ambiente de total oscuridad. Los geólogos estiman que este depósito de agua permaneció aislado entre tres y cinco millones de años, lo que convierte al sitio en un laboratorio natural único para la ciencia.

Las mediciones con radares de penetración de hielo y sensores aéreos permitieron mapear las rutas de esta agua salada, las cuales se extienden por varios kilómetros bajo el valle. Estos mapas ayudan a comprender por qué el flujo aparece en grietas específicas. El estudio concluye que este sitio funciona como un punto de liberación de presión que conecta el hielo, la roca y el agua de los lagos cercanos.