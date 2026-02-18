Estudio indica qué problema en el habla indica que nuestro cerebro comienza a fallar

El estudio subraya que la cadencia del habla natural refleja la vitalidad del cerebro. Aquellas personas que hablaban de manera más pausada obtuvieron puntajes inferiores en tareas vinculadas a la planificación y el enfoque ejecutivo. Curiosamente, las pausas largas para buscar un sustantivo no fueron tan preocupantes como la lentitud constante al unir oraciones ya iniciadas. Esto desplaza el foco de atención desde el olvido de nombres hacia la fluidez rítmica de la comunicación.

Teorías sobre el deterioro en el cerebro

imagenes Algunas de las imágenes utilizadas por los científicos para evocar términos en los sujetos de prueba.

Existen tres enfoques principales para explicar por qué el habla se ve alterada con los años. La teoría de la velocidad de procesamiento compara al sistema nervioso con una computadora antigua que requiere más tiempo para abrir archivos. Por otro lado, la hipótesis del déficit de inhibición plantea que los adultos mayores tienen problemas para descartar ideas irrelevantes que compiten en su mente durante una conversación, aunque esto último se observa con menos frecuencia en situaciones reales.

La tercera explicación, denominada hipótesis del déficit de transmisión, sugiere que la conexión entre el concepto mental y el sonido de la palabra se debilita. Bajo este modelo, el sujeto sabe perfectamente qué quiere decir, pero la ruta neuronal hacia el sonido está dañada. Mantener hábitos de lectura, juegos de palabras y conversaciones fluidas ayuda a fortalecer estos caminos. El estudio concluye que la rapidez al hablar debería integrarse en los chequeos médicos de rutina como un signo vital más.