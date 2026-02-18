Estudio indica qué problema en el habla indica que nuestro cerebro comienza a fallar

Olvidar una palabra específica durante una charla cotidiana suele considerarse un gaje del oficio del envejecimiento. Sin embargo, un reciente estudio realizado por especialistas de la Universidad de Toronto y Baycrest Health Sciences sugiere que estos pequeños baches en el habla actúan como indicadores tempranos del estado en que se encuentra el cerebro. La investigación determinó que la velocidad con la que una persona se expresa resulta más reveladora que el simple hecho de no recordar un término puntual.
El fenómeno de tener una palabra "en la punta de la lengua" se conoce técnicamente como dificultad para encontrar palabras (WFD). Aunque este suceso ocurre de forma ocasional por cansancio o estrés, su incremento frecuente alerta sobre posibles deterioros en las redes de la memoria. La ciencia analiza si estos fallos responden a un proceso de ralentización general o a una desconexión específica entre el significado de la palabra y su articulación sonora.
El análisis del habla y el rendimiento cognitivo
Para profundizar en este vínculo, los investigadores utilizaron tareas de interferencia de imagen y palabra. En estas pruebas, los voluntarios observan una fotografía mientras escuchan o leen una palabra que puede coincidir o no con la imagen. Los resultados entre 125 adultos de diversas edades demostraron que el tiempo de reacción general fue el mejor predictor de la salud cognitiva. Los participantes de mayor edad mostraron más dificultades cuando los estímulos visuales y auditivos entraban en conflicto.
El estudio subraya que la cadencia del habla natural refleja la vitalidad del cerebro. Aquellas personas que hablaban de manera más pausada obtuvieron puntajes inferiores en tareas vinculadas a la planificación y el enfoque ejecutivo. Curiosamente, las pausas largas para buscar un sustantivo no fueron tan preocupantes como la lentitud constante al unir oraciones ya iniciadas. Esto desplaza el foco de atención desde el olvido de nombres hacia la fluidez rítmica de la comunicación.
Teorías sobre el deterioro en el cerebro
Existen tres enfoques principales para explicar por qué el habla se ve alterada con los años. La teoría de la velocidad de procesamiento compara al sistema nervioso con una computadora antigua que requiere más tiempo para abrir archivos. Por otro lado, la hipótesis del déficit de inhibición plantea que los adultos mayores tienen problemas para descartar ideas irrelevantes que compiten en su mente durante una conversación, aunque esto último se observa con menos frecuencia en situaciones reales.
La tercera explicación, denominada hipótesis del déficit de transmisión, sugiere que la conexión entre el concepto mental y el sonido de la palabra se debilita. Bajo este modelo, el sujeto sabe perfectamente qué quiere decir, pero la ruta neuronal hacia el sonido está dañada. Mantener hábitos de lectura, juegos de palabras y conversaciones fluidas ayuda a fortalecer estos caminos. El estudio concluye que la rapidez al hablar debería integrarse en los chequeos médicos de rutina como un signo vital más.