Estudio descubre por qué muchos de los cóndores de Estados Unidos están muriendo

La recuperación del cóndor de California representó durante décadas uno de los mayores éxitos en la conservación de especies en América del Norte. Tras rozar la extinción total en los años ochenta, cuando la población apenas superaba los veinte ejemplares, el número de aves creció hasta alcanzar los 600 individuos a finales de 2025. Sin embargo, un reciente estudio advierte sobre un incremento preocupante en la mortalidad de estas aves, situando nuevamente a la especie en una posición vulnerable. Los datos actuales indican que las intoxicaciones graves regresaron con fuerza, desafiando las políticas de protección implementadas en los últimos años.
El análisis de la situación actual, publicado originalmente en la revista Nature Communications, sugiere que el problema no radica en el fracaso de las normativas, sino en un cambio en la dinámica de las aves. Las autoridades ambientales mantuvieron prohibiciones sobre la munición de plomo y realizaron campañas de concienciación intensas, pero los resultados positivos parecen diluirse ante nuevos escenarios. Según los expertos, el comportamiento de los ejemplares salvajes evolucionó, exponiéndolos a peligros que antes estaban bajo control gracias a la intervención humana constante en los puntos de alimentación asistida.
El plomo en la fauna carroñera
La principal amenaza para estos animales reside en su modo de alimentación, ya que los cóndores dependen exclusivamente del hallazgo de animales muertos. Cuando los cazadores utilizan proyectiles tradicionales, fragmentos microscópicos de metal quedan alojados en los restos de las presas o en las vísceras que se dejan en el campo. Al ingerir estos residuos, las aves sufren daños severos en su sistema nervioso que, en la mayoría de los casos, derivan en una muerte lenta y dolorosa.
A pesar de contar con una envergadura que alcanza los tres metros y una longevidad que supera los sesenta años, su ritmo reproductivo es extremadamente pausado. Una pareja suele poner un solo huevo cada dos años, lo que implica que la pérdida de cada adulto representa un golpe crítico para la estabilidad de la población global. El estudio destaca que la intoxicación por metales pesados constituye la causa de muerte en el 62% de los ejemplares de la bandada central, una cifra que evidencia la magnitud de la crisis sanitaria ambiental.
El impacto de los cazadores
La investigación revela una paradoja interesante: los cóndores mueren más porque se comportan de forma más silvestre. En el pasado, estas aves acudían con frecuencia a estaciones de alimentación segura donde recibían carroña libre de contaminantes. Los datos recogidos entre 1996 y 2023 demuestran que el uso de estos sitios disminuyó drásticamente, con caídas de hasta el 85% en algunas zonas. Al alejarse de las áreas controladas, los animales encuentran cadáveres de fauna silvestre o especies invasoras que contienen restos de munición.
Los científicos asocian este riesgo creciente con el control de jabalíes en California. Muchos cazadores participan en la gestión de estas poblaciones de cerdos silvestres, y la coincidencia geográfica entre la caza de estos mamíferos y los picos de intoxicación en las aves es notable. Aunque existan leyes que exigen el uso de materiales alternativos, la presencia de restos contaminados en el campo sigue siendo suficiente para alterar el equilibrio biológico de la especie. Basta con que un ave consuma menos de diez piezas contaminadas al año para que su supervivencia dependa totalmente de la intervención humana externa.