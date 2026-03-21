Estudio descubre por qué muchos de los cóndores de Estados Unidos están muriendo

A pesar de contar con una envergadura que alcanza los tres metros y una longevidad que supera los sesenta años, su ritmo reproductivo es extremadamente pausado. Una pareja suele poner un solo huevo cada dos años, lo que implica que la pérdida de cada adulto representa un golpe crítico para la estabilidad de la población global. El estudio destaca que la intoxicación por metales pesados constituye la causa de muerte en el 62% de los ejemplares de la bandada central, una cifra que evidencia la magnitud de la crisis sanitaria ambiental.

El impacto de los cazadores

condor california Los cazadores tienen en gran parte la culpa de las muertes de los cóndores, aunque no disparen directamente contra ellos.

La investigación revela una paradoja interesante: los cóndores mueren más porque se comportan de forma más silvestre. En el pasado, estas aves acudían con frecuencia a estaciones de alimentación segura donde recibían carroña libre de contaminantes. Los datos recogidos entre 1996 y 2023 demuestran que el uso de estos sitios disminuyó drásticamente, con caídas de hasta el 85% en algunas zonas. Al alejarse de las áreas controladas, los animales encuentran cadáveres de fauna silvestre o especies invasoras que contienen restos de munición.

Los científicos asocian este riesgo creciente con el control de jabalíes en California. Muchos cazadores participan en la gestión de estas poblaciones de cerdos silvestres, y la coincidencia geográfica entre la caza de estos mamíferos y los picos de intoxicación en las aves es notable. Aunque existan leyes que exigen el uso de materiales alternativos, la presencia de restos contaminados en el campo sigue siendo suficiente para alterar el equilibrio biológico de la especie. Basta con que un ave consuma menos de diez piezas contaminadas al año para que su supervivencia dependa totalmente de la intervención humana externa.