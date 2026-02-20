El regreso del Rey: David Nalbandian vuelve al circuito y las primera imágenes emocionaron a sus fans

Ex número 3 del mundo y semifinalista en los 4 torneos del Grand Slam, el Rey David tendrá una nueva experiencia como coach en el circuito después de haber trabajado part time con el serbio Miomir Kecmanovic en 2021 y 2022 llevándolo al puesto 28 del ranking.

La relación entre David Nalbandian y Grigor Dimitrov

El de Acapulco será el primer torneo en el que David Nalbandian formará parte del grupo de trabajo de Grigor Dimitrov, quien a los 34 años es el actual 43 del ranking mundial.

Nalbandian compartirá funciones con un viejo adversario, el belga Xavier Malisse, además de Mark Bender, fisioterapeuta, y Yutaka Nakamura, preparador físico.

Dimitrov, al que alguna vez llamaron el Baby Federer por similitudes técnicas con el suizo, trabajó hasta diciembre con el venezolano Daniel Vallverdú y al igual que su nuevo entrenador fue campeón del Masters (en 2017) y semifinalista en Wimbledon, Australia y el US Open.