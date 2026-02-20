El regreso del Rey: David Nalbandian vuelve al circuito y las primera imágenes emocionaron a sus fans

A más de 12 años de su partido de despedida, David Nalbandian volverá al circuito profesional de tenis en el ATP 500 de Acapulco, aunque esta vez lo hará como como entrenador.
A los 44 años, el cordobés ya llegó a México para ponerse en funciones como el nuevo entrenador del búlgaro Grigor Dimitrov y sus primera imágenes dentro de la cancha emocionaron a más de uno de sus fans.
Ganador de 11 torneos ATP, incluido el Masters 2005, Nalbandian acompañará a Dimitrov en las próximas semanas aunque no hay demasiados detalles del acuerdo entre ambos.
Ex número 3 del mundo y semifinalista en los 4 torneos del Grand Slam, el Rey David tendrá una nueva experiencia como coach en el circuito después de haber trabajado part time con el serbio Miomir Kecmanovic en 2021 y 2022 llevándolo al puesto 28 del ranking.
El de Acapulco será el primer torneo en el que David Nalbandian formará parte del grupo de trabajo de Grigor Dimitrov, quien a los 34 años es el actual 43 del ranking mundial.
Nalbandian compartirá funciones con un viejo adversario, el belga Xavier Malisse, además de Mark Bender, fisioterapeuta, y Yutaka Nakamura, preparador físico.
Dimitrov, al que alguna vez llamaron el Baby Federer por similitudes técnicas con el suizo, trabajó hasta diciembre con el venezolano Daniel Vallverdú y al igual que su nuevo entrenador fue campeón del Masters (en 2017) y semifinalista en Wimbledon, Australia y el US Open.